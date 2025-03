美情報：習近平關注解放軍貪腐 憂影響2027犯台目標

美國國家情報總監辦公室發布報告,分析中國政軍貪腐猖獗的結構性因素。報告提到,中國國家主席習近平關注解放軍內部貪腐問題,或許反映出他憂心腐敗將阻礙軍隊達成2027年為可能的台海衝突所設立的戰備目標。

美國國家情報總監辦公室(ONDI)20日發布題為「中國共產黨領導階層的財富和腐敗活動」(Wealthand Corrupt Activities of the Leadership of the ChineseCommunist Party)的報告。

這份約6頁的報告指出,中國反腐敗行動針對猖獗的高層貪腐問題,毫不避諱「清洗」解放軍高層。然而,即使反貪腐行動已上路十年,解放軍的「買官」文化仍存。

根據報告,習近平去年在對軍隊指揮官的演講中強調,「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」,進一步凸顯他對黨忠誠度的堅持,及對軍隊維持同樣標準的要求。

ONDI情報評估,習近平對解放軍腐敗問題的關注也可能反映了他憂心腐敗行為將阻礙軍隊達到他為2027年設立的作戰能力與戰備狀態目標,以為可能的台灣衝突做好準備。

根據報告,2023年,中國逮捕火箭軍司令員及至少9名現任或前任火箭軍將領,隨後解除了時任國防部長李尚福的職務,並對李尚福及前國防部長魏鳳和進行調查。

北京隔年對時任中央軍委政治工作部主任苗華展開調查。報告指出,李尚福及苗華都被指控違反黨紀,兩人也都被視為習近平的親信,這顯示中共高度關切忠誠與效率,在解放軍內部更是如此。

報告稱,李、苗兩人落馬也表明中共政權相當重視反腐行動上的廣度。

報告另外提到習近平本人的資產,指他2012年就任中共總書記後,他的親屬或許已出售若干資產,但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。

根據報告,雖然目前的數據還無法將這些投資直接與習近平掛鉤,但這些資產可能是由他間接打理。

華盛頓時報(Washington Times )20日指出,這份報告是美國首次正式披露中國領導層和中共腐敗這一敏感話題的資訊。一名國會助理表示,中國大使館官員曾遊說國會擋下報告,但沒成功。

報告由國會依法要求編寫,而提出相關立法的議員是共和黨眾議員奧格茲(Andy Ogles)及時任佛羅里達州參議員、現任國務卿盧比歐(Marco Rubio)。

報告原定2023年12月向國會提交,但情報機構因不明原因延後。