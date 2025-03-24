聽新聞
0:00 / 0:00

替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
替代役備役已被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，必要時得酌增「演訓召集」的年限、次數與日數。圖為在桃園機場服役的替代役男。記者黃仲明／攝影
替代役備役已被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，必要時得酌增「演訓召集」的年限、次數與日數。圖為在桃園機場服役的替代役男。記者黃仲明／攝影

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部國防部近日修正替代役「演訓召集」相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役八年內，退役逾九年替代役也納入，並刪除全年受「勤務召集」總日數六十日的限制。

周四實地演練 強化替代役

賴政府上台後著眼「全社會防衛韌性」，本周四首次實地演練也強化替代役角色，現役、備役共一二○人將參與演練；相關召集規定也有重大變革，據內政部與國防部三月十七日公告修正的「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，放寬召集年限、次數、日數。

我國全民國防體系架構分四大部分，包括志願役軍人為主的主戰部隊、義務役為主的守備部隊，後備軍人為主的後備系統，以及蔡政府時期調整「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，二○二二年將替代役備役納入民防系統，平時訓練或演習時實施演訓召集，非常事變或戰時實施勤務召集。

過去替代役「演訓召集」對象為退役後八年內，每年以一次為限，每次一日以內，修正後新增為「必要時」由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數，對象也擴大到召集退役後九年以上至除役前的替代役備役役男，藉由接受民防專業訓練，擴大國家整體緊急救護及支援防衛量能。

替代役總備役 共27萬餘人

內政部統計，目前替代役總備役人數廿七萬餘人，去年召訓五萬餘人，今年原訂擴大辦理，預計召訓七萬二千人，但因預算刪減下修至五萬人。此外，今年核定招募的替代役共一萬三六五○人。

內政部表示，「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害、支援輔助軍事勤務等，「視需要」則指非常事變或暫時，由內政部與全民防衛動員體系會商，或由召集機關報請內政部核定。

增列「必要時」 增召集日數

過去替代役「勤務召集」設有總天數限制，每次卅日、必要時得延長一次，全年總日數不得逾六十日；修正後刪除全年總日數限制，並增列「必要時」由內政部得視需要酌增勤務召集日數。

為因應非常事變或戰時動員人力的急迫性，需用機關與地方政府申請勤務召集期限，從原先廿日前縮短為十日前，另考量中央、地方都有召集需求，加上部分縣市備役役男較少，也修正地方政府召集總人數限制，從十分之一放寬為二分之一，並刪除當次召集不逾五日的限制。

藍白憂備戰狀態 綠表贊同

對於這項修正，國民黨立委陳玉珍批評，請政府明白告訴國人，制度改變是否因為台灣已要進入備戰狀態？民眾黨團副總召張啓楷也質疑，從傳出女性服役、高中生納入民防訓練到延長兵役，政府無限制補充兵力、擴充民防，對民生、經濟都會造成影響；他認為，設法促成兩岸和平，才是最佳解方。

綠營立委則表示贊同，樂見政府強化全民防衛的縱深。民進黨立委王定宇表示，因應天災、人禍，不只限軍事力量，加大全民防衛縱深也很重要。

內政部 兵役 國防部 役男 志願役 替代役 民防 演習 王定宇 陳玉珍

延伸閱讀

民眾黨宣講批綠砲火全開 陳佩琪現身 小草送暖

民眾黨「全民問政宣講」首站板橋登場 小草齊聚批執政黨

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

京華城案柯文哲首度出庭 陳佩琪、柯媽媽都到了...跟支持者一起排隊

相關新聞

替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部和國防部近日修正替代役「演訓召集」相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退...

替代役召集放寬 專家憂裝備訓練

內政部、國防部日前修正相關辦法，增訂替代役演訓召集「必要時」得視需要酌增年限、次數、日數，刪除全年受勤務召集總日數六十天...

「標槍飛彈」現身松機 防共軍空降裝甲武力

國軍完成五天「立即備戰操演」，賴清德總統在演習最後一天視察進駐松山機場的海軍陸戰隊六六旅第二衛戍戰鬥隊，赫見「標槍反裝甲...

因應戰時修替代役召集規定 不限退役8年內無總天數限制

替代役前年被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，「必要時...

共軍13機10艦擾台 艦載直升機再次現身東部外海

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、8艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方...

空軍蔡學良打靶身亡 母闖台東天后宮管制線喊冤 賴清德關切接見

總統賴清德昨天（22日）在台東天后宮贈匾與參訪，沒想到賴總統擬離去前被一名女子攔路陳情，最後女子被維安人員擋下帶離。但據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。