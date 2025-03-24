替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

為因應非常事變或戰時支援需要，內政部和國防部近日修正替代役「演訓召集」相關辦法，必要時得酌增年限、次數與日數，對象不限退役八年內，退役逾九年替代役也納入，並刪除全年受「勤務召集」總日數六十日的限制。

周四實地演練 強化替代役

賴政府上台後著眼「全社會防衛韌性」，本周四首次實地演練也強化替代役角色，現役、備役共一二○人將參與演練；相關召集規定也有重大變革，據內政部與國防部三月十七日公告修正的「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，放寬召集年限、次數、日數。

我國全民國防體系架構分四大部分，包括志願役軍人為主的主戰部隊、義務役為主的守備部隊，後備軍人為主的後備系統，以及蔡政府時期調整「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，二○二二年將替代役備役納入民防系統，平時訓練或演習時實施演訓召集，非常事變或戰時實施勤務召集。

過去替代役「演訓召集」對象為退役後八年內，每年以一次為限，每次一日以內，修正後新增為「必要時」由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數，對象也擴大到召集退役後九年以上至除役前的替代役備役役男，藉由接受民防專業訓練，擴大國家整體緊急救護及支援防衛量能。

替代役總備役 共27萬餘人

內政部統計，目前替代役總備役人數廿七萬餘人，去年召訓五萬餘人，今年原訂擴大辦理，預計召訓七萬二千人，但因預算刪減下修至五萬人。此外，今年核定招募的替代役共一萬三六五○人。

內政部表示，「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害、支援輔助軍事勤務等，「視需要」則指非常事變或暫時，由內政部與全民防衛動員體系會商，或由召集機關報請內政部核定。

增列「必要時」 增召集日數

過去替代役「勤務召集」設有總天數限制，每次卅日、必要時得延長一次，全年總日數不得逾六十日；修正後刪除全年總日數限制，並增列「必要時」由內政部得視需要酌增勤務召集日數。

為因應非常事變或戰時動員人力的急迫性，需用機關與地方政府申請勤務召集期限，從原先廿日前縮短為十日前，另考量中央、地方都有召集需求，加上部分縣市備役役男較少，也修正地方政府召集總人數限制，從十分之一放寬為二分之一，並刪除當次召集不逾五日的限制。

藍白憂備戰狀態 綠表贊同

對於這項修正，國民黨立委陳玉珍批評，請政府明白告訴國人，制度改變是否因為台灣已要進入備戰狀態？民眾黨團副總召張啓楷也質疑，從傳出女性服役、高中生納入民防訓練到延長兵役，政府無限制補充兵力、擴充民防，對民生、經濟都會造成影響；他認為，設法促成兩岸和平，才是最佳解方。

綠營立委則表示贊同，樂見政府強化全民防衛的縱深。民進黨立委王定宇表示，因應天災、人禍，不只限軍事力量，加大全民防衛縱深也很重要。