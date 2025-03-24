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替代役召集放寬 專家憂裝備訓練

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
內政部、國防部日前修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，「必要時」得視需要酌增年限、次數、日數，並刪除全年受勤務召集總日數60天的限制。圖為在桃園國際機場服役的替代役役男。記者黃仲明／攝影
內政部、國防部日前修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，「必要時」得視需要酌增年限、次數、日數，並刪除全年受勤務召集總日數60天的限制。圖為在桃園國際機場服役的替代役役男。記者黃仲明／攝影

內政部、國防部日前修正相關辦法，增訂替代役演訓召集「必要時」得視需要酌增年限、次數、日數，刪除全年受勤務召集總日數六十天限制。國防院副研究員舒孝煌提醒，替代役男要投入防災、復原等任務，究竟有沒有完整訓練及足夠裝備？

舒孝煌認為，面對重大災害或戰時，不可能要求軍方全力投入救災，動員公教警消也有限，因此有必要編組更多動員人力，曾經過訓練、有組織的替代役也許是可思考方向，不過多數替代役雖在新訓時受過訓練，實際多半從事機關行政工作，防救災相關知識、技術與觀念隨時進步，替代役召集訓練能否跟上腳步？應有配套措施。

舒孝煌直言，先前教育部推「校園服勤同意書」引發家長反彈非議，對於機關學校公教人員而言，面對已相當繁重的日常工作，防衛韌性業務的額外負擔招致相當阻力，相關觀念的推動恐怕仍有相當難處。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，國內大約從二○○○年左右因應當年役男塞車、宗教信仰等社會現象而開放替代役及社會役，固然有部分做為機關行政人力，但因應天災應變等需求仍是可運用的民力。

蘇紫雲指出，全社會防衛韌性其實並非全新概念，北約各國早年就在憲章中要求會員國因應災變、戰爭應處能力，如今面對俄烏戰爭經驗，歐洲各國又重新思考如何強化支援警消及社會服務。

蘇紫雲說，過去台灣民防與國防概念存在混淆，歐美建構的Civil Defence民防體系本質為非戰爭任務的消防、救災、維持社會秩序等工作，然而早年台灣為了支援軍事，由軍警體系領導，因此恐怕混淆為軍事行動，但其工作本質應在於全社會因應災變、天然災害時如何減災及復員，如何使關鍵基礎設施及社會基能盡快恢復運作。

俄烏戰爭 國防部

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