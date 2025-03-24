「標槍飛彈」現身松機 防共軍空降裝甲武力

國軍完成五天「立即備戰操演」，賴清德總統在演習最後一天視察進駐松山機場的海軍陸戰隊六六旅第二衛戍戰鬥隊，赫見「標槍反裝甲飛彈」是配屬武器，因俄軍在俄烏戰爭初期搶占基輔周邊機場，外界關注共軍是否空投、機降裝甲車奪取松機？軍方表示，國軍依敵情威脅發展想定，「不會把武器裝備放在用不到的地方」。

FGM-148標槍飛彈為美國開發的紅外線導引反裝甲武器，可攻擊直升機等空中目標，西方國家在俄烏戰爭初期援助烏克蘭上千枚標槍飛彈。國軍多年前獲標槍飛彈，多次在聯勇、漢光及精準飛彈射擊等操演中亮相。

過去國軍機場守備部隊主要配備天兵系統、陸射天劍一型等防空飛彈及火砲，第一線反裝甲武裝首次出現在機場守備部隊中，外界不禁聯想國軍是否也將共軍裝甲武器列為機場可能的威脅？

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，中共空降部隊二○○○年初期即根據與俄羅斯傘兵協同演習經驗，發展空降步兵戰車等裝甲武器，去年底中共領導人習近平視察空降兵也曾出現打包空投姿態的共軍新一代傘兵戰車，相較於過去傳言的「木馬屠城」模式，共軍攻台策略中可能不排除以空降或機降裝甲武力對台灣機場發動強襲占領。

國防安全研究院副研究員舒孝煌也指出，從近年來國際戰例來看，奪取機場已是重要手段；俄烏戰爭爆發初期，俄軍也搶占基輔周邊機場，如何防護甚至奪回機場就是守方重要課題。他認為，軍方應該思考可兼具快速部署及火力的武器裝備。

林穎佑認為，面對共軍努力縮短攻台整備時間、聯合戰備警巡常態化、可能「由演轉戰」，軍方有必要透過持續驗證及測考檢視部隊轉型成效；中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國軍展開「聯合資訊及電子作戰」顯示已將資電戰拉高到戰略層級，但現有部隊缺乏電子測向、干擾等電戰相關設施，國軍應重點補強這方面。

揭仲說，國軍主戰部隊的編現比仍在七成上下，一下子增加那麼多操演，會不會更讓官兵不願留在主戰部隊？得想辦法解決主戰部隊人力問題。