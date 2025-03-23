因應戰時修替代役召集規定 不限退役8年內無總天數限制

替代役前年被政府納入民防系統，為因應非常事變或戰時支援需要，內政部、國防部日前修正相關辦法，增訂替代役演訓召集，「必要時」得視需要酌增年限、次數、日數，並刪除全年受勤務召集總日數60天的限制。

我國全民國防體系架構中，除了志願役軍人為主的「主戰部隊」、義務役為主的「守備部隊」，及後備軍人為主的「後備系統」之外，行政院2022年底通過「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役備役納入民防系統，平時訓練或演習時實施「演訓召集」，非常事變或戰時實施「勤務召集」。

根據內政部與國防部近日公告修正的「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，現行替代役演訓召集對象為「退役後8年內」的替代役備役役男為對象，每年以1次為限，每次1日以內；修正後新增，「必要時」由內政部得「視需要」酌增年限、次數、日數。

內政部解釋，「必要時」是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張、天然災害、支援輔助軍事勤務等，「視需要」則指非常事變或暫時，由內政部與全民防衛動員體系會商，或由召集機關報請內政部核定。

辦法修正後，召集對象不再限於8年內的替代役備役役男，未來也得召集退役後9年以上接受民防專業訓練，進而擴大國家整體緊急救護及支援防衛量能。

過去勤務召集設有總天數限制，每次30日、必要時得延長1次，全年總日數不得逾60日，修正後刪除「全年受勤務召集總日數不得逾60日」的文字，並增列「必要時」由內政部得視需要酌增勤務召集日數。

內政部解釋，考量緊急狀況尚未解除前，勤務召集不宜有全年總日數限制，以因應非常事變或戰時備役役男支援人力。

此外，為因應非常事變或戰時動員人力的急迫性，將申請「勤務召集」的期限從召集日「20日前」縮短為「10日前」，內政部考量中央、地方都有召集需求，放寬地方政府召集備役役男總人數限制，從十分之一放寬為二分之一，並刪除當次召集不逾5日的限制。