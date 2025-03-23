聽新聞
0:00 / 0:00
共軍13機10艦擾台 艦載直升機再次現身東部外海
國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、8艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
據國防部統計，從昨(22)日清晨到今(23)日清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦8艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時45分到晚間6時30分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機、直升機及無人機8架次在台海中線沿線活動，其中6架次並曾跨越中線進入我北部、中部及西南空域，並沿我應變區外圍繞台至鵝鑾鼻南方外海。
另外，昨天上午8時45分到10時30分，也發現共軍戰鬥機4架次於西南空域活動。同時，昨天下午2時25分到傍晚5時40分，在綠島、蘭嶼東部外海再次發現中共艦載直升機1架活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言