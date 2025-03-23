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共軍13機10艦擾台 艦載直升機再次現身東部外海

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦8艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦8艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域。圖／國防部提供

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、8艘共艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨(22)日清晨到今(23)日清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦8艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時45分到晚間6時30分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機、直升機及無人機8架次在台海中線沿線活動，其中6架次並曾跨越中線進入我北部、中部及西南空域，並沿我應變區外圍繞台至鵝鑾鼻南方外海。

另外，昨天上午8時45分到10時30分，也發現共軍戰鬥機4架次於西南空域活動。同時，昨天下午2時25分到傍晚5時40分，在綠島、蘭嶼東部外海再次發現中共艦載直升機1架活動。

中共 台海 國防部

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