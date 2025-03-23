空軍蔡學良打靶身亡 母闖台東天后宮管制線喊冤 賴清德關切接見

總統賴清德昨天（22日）在台東天后宮贈匾與參訪，沒想到賴總統擬離去前被一名女子攔路陳情，最後女子被維安人員擋下帶離。但據轉述，事後賴總統得知女子陳情內容，馬上在下個參訪點約見她。

據悉，空軍中士蔡學良在2008年5月9日，在部隊靶場進行T65步槍實彈射擊訓練時，中槍當場身亡，法醫相驗，認定蔡學良是自裁，18小時迅速開立死亡證明書結案，但家屬認為疑點重重，多年來蔡的母親尤瑞敏四處陳情，希望重啟調查還兒子死亡真相。

賴總統在22日下午2時離開台東天后宮時，蔡學良母親尤瑞敏企圖闖進管制區，並高喊盼賴總統「救救全台灣當兵孩子的生命安危」。現場警察上前制止，女子還摔倒，被執勤員警攙扶起身並勸離她。

據轉述維安人員馬上隨即向總統報告，賴總統非常重視，要求在下一個行程點約見這位母親，並接受她的陳情。現場縣議員林參天一路陪同，但相關人員沒有透露會面的內容。