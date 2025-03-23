21共機艦擾台 11架次逾越海峽中線

中科院上校張憲義手持中央情報局（CIA）的偽造護照出境，境管單位未能辨識張憲義用假名，持假護照出境赴香港轉西雅圖。就在張憲義抵達華府並由CIA接走時，地球另一端台灣，蔣經國總統在台北時間1月13日病逝。 資深記者高凌雲根據郝柏村的八年總長日記及其他史料，以系列文章還原張憲義叛逃的過程及效應。

2025-03-23 07:30