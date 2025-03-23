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21共機艦擾台 11架次逾越海峽中線

中央社／ 台北23日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，有11架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，及共艦8艘，總計中共21機艦，持續在台海周邊活動。

國防部指出，22日上午6時至23日上午6時止，偵獲共機13架次，其中有11架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，及共艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，22日上午8時45分至晚間6時30分，在台灣海峽空域偵獲中共主、輔戰機、直升機及無人機8架次，其中6架次逾越中線，上午8時45分至上午10時30分在西南空域偵獲中共主戰機4架次，以及下午2時25分至下午5時40分在東部空域偵獲中共直升機1架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部 海峽中線

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