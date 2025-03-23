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冷眼集／防衛韌性的背後 忍無血可用

聯合報／ 本報記者程嘉文
「軍血民用」是台灣醫療用血實況，官兵承擔遠超人口比率的捐血量。圖為關渡捐血中心。記者邱德祥／攝影
「軍血民用」是台灣醫療用血實況，官兵承擔遠超人口比率的捐血量。圖為關渡捐血中心。記者邱德祥／攝影

「軍血民用」是台灣醫療用血實況，官兵承擔遠超人口比率的捐血量。如今國防部打算自設血液分配機制，技術面必然遭遇問題，但並非無法解決。真正的教訓是，政府標榜的「防衛韌性」，必定帶有痛苦與不便，絕不僅是慷慨激昂的高調。

血液製劑難以久儲，平時官兵所捐血液，仍會轉至民間醫院。至於敏感的回饋金問題，由於軍方血液機制的開銷必來自國防預算，無須向醫院收錢。因此可以研擬辦法，軍方提供血液給民間醫院，回饋金仍可部分挹注血液基金會，以免其運作受影響。

儘管如此，一條鞭變成雙頭馬車，效率難免打折扣，造成資源浪費。對社會大眾而言，更曝露一個殘酷現實：平時社會的用血需求，就得靠官兵挽起衣袖才能夠打平；一旦戰爭爆發，軍方卻必須截斷對民間的供應。此時民間需血的傷患也將大增，但到了醫院，卻可能無血可救命。

進一步說，台灣社會過去三、四十年的民主化與自由化，相當程度與「去軍事化」同步。民眾急於擺脫過去黨國體制，也一併拋棄當年為備戰考量。例如中山高特意設計戰備跑道，也代表必須強徵更多民間土地，以及嚴重影響周邊社區發展的禁限建；後來興建的二高、北宜高，再也沒有類似設計，甚至中山高的中壢戰備道，也在「便民」理由下裁撤。一旦開戰空軍戰機很難藏身，卻已難覓開設臨時機場的地段。

又如大量倚賴天然氣發電，固然滿足拒絕核能風險與燃煤空汙的堅持，代價卻是國家半數能源，押寶在一艘艘跨洋而來的天然氣輪船，如此還要提「韌性」，天下恐無更大笑話。

近年「國家安全」被高唱入雲，許多人動輒對異己者拋出罔顧國家安全的帽子；號稱體驗戰爭的「民防」課程，更儼然成為新興產業。然而因應戰爭所需的措施，與效率、經濟性、甚至個人生命財產安全，往往是互斥關係。所有「韌性」的來源，都必須是血、淚、汗的付出，不能操之在己，更無法隨時「登出」。如果感覺不到這些痛苦，代表營隊只是擺樣子。昌言和平與疾呼備戰，都不能無限上綱。

國防部 戰爭

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