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陸軍裝甲兵季刊披露105公厘輪型戰車 D3新砲塔示意圖

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍最新一期裝甲兵季刊披露以陸軍M60戰車加裝中科院自行研發「獵豹砲塔」的示意圖。圖／取自裝甲兵季刊275期
陸軍最新一期裝甲兵季刊披露以陸軍M60戰車加裝中科院自行研發「獵豹砲塔」的示意圖。圖／取自裝甲兵季刊275期

陸軍最新一期裝甲兵季刊披露以陸軍M60戰車加裝中科院自行研發「獵豹砲塔」的示意圖，論文提及這型砲塔是105公厘輪型戰車最新D3樣車使用的砲塔，進階版再移植至M60戰車性能提升，後續以數位科技發展進程再加以修調，再回饋運用於輪型戰車D3樣車試製。而這型砲塔工程發展累積成果，可用於製造新式砲塔加裝於M60戰車底盤。

軍備局與中科院共同合作研發105公厘輪型戰車，前者與工研院合作研發新式底盤，後者則就新式砲加以緊緻化，以求共同降低車高。專文中以示意圖揭露M105獵豹戰車新式砲塔結構樣貌。

裝甲兵季刊275期由蔡秉峰少校執筆的「M60 戰車底盤轉用研究與規劃」下集專文指出，以輪型戰車研製的改良型D3砲塔為基礎，中科院採逐級系統提升工程發展，先後完成CM-34甲車數位化射、砲控系統，經改良升級後加裝於輪型戰車科研階段砲塔，射擊精度與穩定性大幅提升，進階版再移植至M60戰車性能提升，後續以數位科技發展進程再加以修調，再回饋運用於輪型戰車D3樣車試製，以此提升進化流程，可將工程發展累積成果，用於製造新式砲塔加裝於M60戰車底盤。

專文指出，D3砲塔重量較輕尚有餘裕空間，可加裝恆溫及化生放核微質粒過濾的熱管理系統、輔助電力、平、垂主動防禦系統及複合裝甲，將砲塔防護力提升至300公厘抗穿甲力等級。這研製可讓自製輪型與M60性能提升型兩型戰車，射控操作介面相同。

中科院提供裝訓部M60加裝塔後射控及觀瞄性能提升研設概念圖。圖／取自裝甲兵季刊275期
中科院提供裝訓部M60加裝塔後射控及觀瞄性能提升研設概念圖。圖／取自裝甲兵季刊275期

中科院 獵豹 輪型戰車

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