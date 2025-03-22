快訊

影╱罕見畫面！章魚騎在鯊魚背上 宛如搭順風車

砸自己招牌？Audi承認內裝質感有下降現象！

估七萬人次搶逛！南港LaLaport首周末大排長龍…「林聰明」要等超過1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台船攻擊無人艇外型提前曝光 攻擊敵艦有秘密武器

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
台船公司將於本月25日在高雄興達港舉行「無人艇發表會」，外型（圖中灰色艇）今日前提前曝光。屆時將揭開國內競逐國軍建案採購攻擊性無人艇需求的序曲。圖／讀者蘇嘉健提供
台船公司將於本月25日在高雄興達港舉行「無人艇發表會」，外型（圖中灰色艇）今日前提前曝光。屆時將揭開國內競逐國軍建案採購攻擊性無人艇需求的序曲。圖／讀者蘇嘉健提供

台船公司將於本月25日在高雄興達港舉行「無人艇發表會」，外型今日前提前曝光。屆時將揭開國內競逐國軍建案採購攻擊性無人艇需求的序曲。

台船是主動發表無人船的首家船商，當日計畫將由台船董事長接受聯訪，同時針對無人船性能諸進行簡報，並在當地水域進行操演。由於時近發表會，這艘無人船目前已泊於興達港區內，為軍事愛好者攝得。

觀察泊於興達港這艘無人船，船體寬而扁，船舯部三角結構前有玻璃窗，顯仍留有人員進出空間。據了解是因為國內法規規定，進出港須接受安檢，尚未有無人船進出港如何檢查的規定，因此仍留有人員空間。

而無人船的桅桿比例堪稱巨大，桅桿頂部中、左、右各裝設有一枚視覺監視器，中間1枚可上下轉動，顯然作為操作者目視導航之用，周邊還有4至5枚通訊、訊號天線。船艏還有一顆大型白色球體，研判是衛星導航天線。

據了解，台船無人船攻擊武器除艇艏可裝置高爆炸藥，直接以「自殺」船實施進攻外，似能酬載其他小型攻擊武器，目前被台船視為「秘密武器」。而運載上陸地可由貨車、皮卡運送到台灣各漁港、坡度適合的沙灘施放，在灘岸殲敵階段，攻擊敵軍在泊地的兩棲船團；也可藉由海軍兩棲運輸艦運輸到海上適合地點，泛水入海鎖定航行中的敵艦。

據了解，台船無人船發表會當日，船廠也將說明在發展無人船的政策下，有哪些船舶法規應該與時俱進，配合修改。

對提前曝光的船型，台船今日沒有否認，但也沒有進一步的評論。

國軍 海軍 興達港

延伸閱讀

外型如身披迷彩服 「龍眼雞」冬日暖陽下金門現蹤

國防部指導的軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠立委道歉

助攻智慧造船 台船打造自動化機器人造船製程

達明、台船、AMET簽MOU 開發造船業智慧焊接解決方案

相關新聞

獨／台船攻擊無人艇外型提前曝光 攻擊敵艦有秘密武器

台船公司將於本月25日在高雄興達港舉行「無人艇發表會」，外型今日前提前曝光。屆時將揭開國內競逐國軍建案採購攻擊性無人艇需...

國安局與瓜地馬拉特勤交流 創海外維安合作首例

為了強化台灣和友邦瓜地馬拉在安全議題上的合作互動，國安局特勤中心首度組團赴海外，與瓜國總統府行政事務暨安全局（SAAS）...

國軍立即備戰操演最後一天 共機出海47越線41架次

昨天是國防部「立即備戰操演」的最後一天，賴清德總統還特別以勗勉部隊之名，宣布志願役軍人薪資調整。對岸中共解放軍出海活動的...

算懂志願役加薪幅度 二等兵薪資逾5萬 能救國軍缺員頹勢？

賴清德總統21日宣布志願役官兵待遇調升，每月10000元的「志願役勤務加給」，將依階級增加3000至5000元；每月5000或3000元的「戰鬥部隊加給」，各增7000與4000元。4月生效後，一線戰鬥部隊的志願役少尉與二等兵，每月可多領12000元，達到69210元、53350元。

觀察站／志願役加薪 患寡也患不均

國軍編現比低迷不振，如今府院終於點頭，自然是台海局勢嚴峻，深令層峰「有感」，至於官兵對調薪是否「有感」，還有待實績驗證。...

想要基層有感 將領：恐得加薪兩萬

傳說已久的志願役加薪方案，昨天終由賴清德總統宣布。軍中基層看法多表歡迎，但也有人覺得調幅不夠「有感」，難以改變目前人力嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。