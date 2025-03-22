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國軍立即備戰操演最後一天 共機出海47越線41架次

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國軍18日公布，由我方F-16戰機在空中拍攝的中共「攻擊2型無人機。」圖/國防部提供
國軍18日公布，由我方F-16戰機在空中拍攝的中共「攻擊2型無人機。」圖/國防部提供

昨天是國防部「立即備戰操演」的最後一天，賴清德總統還特別以勗勉部隊之名，宣布志願役軍人薪資調整。對岸中共解放軍出海活動的規模也明顯上升，依據國防部今天上午發布的數據，21日6時到22日6時的24小時內，共偵獲共軍各型有人、無人機共47架次出海，其中41架次逾越海峽中線或其延伸線，進入台灣北部、西南、東部空域。海上有共艦7艘、公務船1艘持續在台海周圍活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，對其嚴密監控與應處。

不過儘管昨天共機出動規模數量龐大，但國軍方面並未定義其為「聯合戰備警巡」。 依據國防部公布的示意圖，47架次中有29架次緊貼海峽中線飛行，除了海峽中段兩岸最接近的地域並未越線，南北兩側寬度較大處，就直接跨越中線。16架次在我方防空識別區的西南角，另外在台灣北部與東部海面，各曾經出現1架直升機，當然是由軍艦上起飛。

國軍此次「立即戰備操演」共五天，第一天17日共機打破慣例，上下午連續發動兩次聯合戰備警巡，當天（至次日6時）共有59架次出海、43架次越線。受此影響，我方第二、三日連續向中外媒體大量發布監控共軍機艦的影像。接下來共軍活動規模明顯降低，18、19、20三日，分別僅偵獲13、27、18架次出海，其中6、20、13架次越線。昨天是我方軍演最後一天，共軍又擴大出海。

國防部宣布，21日6時到22日6時的24小時內，共偵獲共軍各型有人、無人機共47架次出海，其中逾越海峽中線或其延伸線，進入台灣北部、西南、東部空域，共有41架次。圖/國防部提供
國防部宣布，21日6時到22日6時的24小時內，共偵獲共軍各型有人、無人機共47架次出海，其中逾越海峽中線或其延伸線，進入台灣北部、西南、東部空域，共有41架次。圖/國防部提供

共軍 國軍 國防部

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