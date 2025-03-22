國軍立即備戰操演最後一天 共機出海47越線41架次

昨天是國防部「立即備戰操演」的最後一天，賴清德總統還特別以勗勉部隊之名，宣布志願役軍人薪資調整。對岸中共解放軍出海活動的規模也明顯上升，依據國防部今天上午發布的數據，21日6時到22日6時的24小時內，共偵獲共軍各型有人、無人機共47架次出海，其中41架次逾越海峽中線或其延伸線，進入台灣北部、西南、東部空域。海上有共艦7艘、公務船1艘持續在台海周圍活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，對其嚴密監控與應處。

不過儘管昨天共機出動規模數量龐大，但國軍方面並未定義其為「聯合戰備警巡」。 依據國防部公布的示意圖，47架次中有29架次緊貼海峽中線飛行，除了海峽中段兩岸最接近的地域並未越線，南北兩側寬度較大處，就直接跨越中線。16架次在我方防空識別區的西南角，另外在台灣北部與東部海面，各曾經出現1架直升機，當然是由軍艦上起飛。