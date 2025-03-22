國安局與瓜地馬拉特勤交流 創海外維安合作首例

為了強化台灣和友邦瓜地馬拉在安全議題上的合作互動，國安局特勤中心首度組團赴海外，與瓜國總統府行政事務暨安全局（SAAS），進行特勤維安訓練交流。

國安局局長蔡明彥指派特勤中心副指揮官李慶然，率團赴瓜國推動這次合作計畫。特勤中心指出，台瓜特勤維安交流專案，聚焦在區域安全情勢研判，並且透過密集的專業訓練課程，共同演練如何有效執行維安及反恐任務，精進雙方特勤人員戰技、戰術以及執勤經驗。

瓜國政府高度重視台瓜特勤維安合作計畫，包括瓜地馬拉國防部長薩恩茲（Henry David SaenzRamos）、總統府秘書長葛瑞羅（Juan GerardoGuerrero Garnica）、總統府戰略情報局副局長席蘿（Adelaida Xiloj Herrera），以及台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲等人，都出席3月21日的結訓典禮。

瓜國政府並且舉行贈勳儀式，頒授李慶然「伊欣鍥」（Iximche）勳章，以表彰國安局特勤中心對兩國合作計畫的投入與協助。該勳章也是瓜地馬拉政府首次頒授給交流有功的外國人士。

國安局強調，台灣和瓜地馬拉透過特勤維安交流合作，進一步深化邦誼，未來兩國政府也將持續推動多面向、跨領域合作，提升維護國家安全與社會安定的能量，共同守護民主自由價值。