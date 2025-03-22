中共55機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

賴清德總統21日宣布志願役官兵待遇調升，每月10000元的「志願役勤務加給」，將依階級增加3000至5000元；每月5000或3000元的「戰鬥部隊加給」，各增7000與4000元。4月生效後，一線戰鬥部隊的志願役少尉與二等兵，每月可多領12000元，達到69210元、53350元。

2025-03-22 05:50