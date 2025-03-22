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中共55機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北22日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機47架次，其中逾越海峽中線及進入北部、西南及東部空域41架次，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共55機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時5分至昨天晚間9時40分，在台灣海峽空域偵獲中共29架次主、輔戰機、直升機及無人機，其中23架次逾越中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天晚間6時50分在台灣西南空域偵獲中共16架次主、輔戰機；另於昨天上午9時至昨天中午12時15分在台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國軍並於昨天下午2時35分至昨天下午5時40分於台灣東南空域，偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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