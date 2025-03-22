志願役調薪 戰鬥部隊月加1.2萬元

賴清德總統（中）昨宣布，提升國軍志願役勤務加給，及戰鬥部隊加給，作戰部隊的基層官士兵，每月領取加給最高將增加1萬2000元。記者曾原信／攝影 賴清德總統昨天宣布志願役官兵待遇調升，目前每月一萬元的「志願役勤務加給」，將依階級增加三千至五千元；每月五千或三千元的「戰鬥部隊加給」，各增七千與四千元。四月一日生效後，一線戰鬥部隊的志願役少尉與二等兵，每月可多領一萬二千元，稅前達到六九二一○元、五三三五○元。

國防部長顧立雄昨在立法院表示，針對一些不能領取戰鬥部隊加給，但也需被照顧到的特殊專長官兵，後續可能會有第二波調薪，例如電偵加給、戰航管加給與網路戰加給等，等到行政院核定後再公布。

立院正在審議在野黨提出的「軍人待遇條例」，其中明訂將志願役勤務加給增為三萬元。

賴總統前往松山機場視導駐守的海軍陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，他並宣布調薪方案表示，調整國軍待遇是長期政策，必須經過嚴謹討論，絕非漫天喊價。他呼籲在野黨重新思考，凍刪國防預算所帶來的負面影響，期盼朝野能夠團結一致，全力支持國軍，共同守護國家安全。

志願役官兵薪資的三項基本要素，為「本俸」、「專業加給」、「志願役勤務加給」。前兩者依階級年資而異，志願役勤務加給目前一律一萬元。此次賴總統宣布，少校以下多加五千，中校與上校加四千，將官加三千。

志願役大加薪 製表／程嘉文

此外，則因個人的職務、專長、所屬單位等因素，而有多種不同種類的加給，例如主官管加給、海勤加給、飛行加給、外離島加給等。其中「戰鬥部隊加給」始於馬政府，針對相對更辛苦、招募不易的戰鬥部隊發放。

蔡政府時曾擴大發放範圍，第一類五千元，包括步兵、砲兵、裝甲兵、憲兵、防空飛彈的連級單位，以及海軍艦艇等。第二類三千元，發放對象包括上述單位之營部連，化學兵、工兵、通信兵的連級單位等。

先前消息傳出，政院核定方案為志願役勤務加給增加五千元，兩類戰鬥部隊加給分別增加三千與兩千元。最後拍板公布數字，前者在中校以上被打折，後者增幅則明顯增加。

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中表示，軍人待遇提升，自然有助人才招募的質與量，但行政部門應公布自身方案所需金額，也按照立委提案計算要花多少錢，再考量總統提升國防預算至ＧＤＰ百分之三的政策承諾，將與現在預算有多少差額，具有令人信服的數字，各方才能有建設性互動。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，這次調薪方向是將戰鬥部隊與其他單位的差距拉大，吸引官兵選擇前者，方向值得肯定。但恐不足以解決現在部隊嚴重的缺員問題，必須檢討如何減輕部隊官兵因為「人少事多」造成負荷過大，甚至大量流失的惡性循環。