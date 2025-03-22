觀察站／志願役加薪 患寡也患不均

國軍編現比低迷不振，如今府院終於點頭，自然是台海局勢嚴峻，深令層峰「有感」，至於官兵對調薪是否「有感」，還有待實績驗證。國防部也應關注，方案顯示的政策思維，可能在軍中產生的副作用。

此波調薪最大特色，是集中於戰鬥部隊加給，這符合賴總統到國防部長顧立雄近日說法，強調對特定職務對症下藥，更重於明顯提升整體水平。然而這種說法盲點是，雖然支領第一類戰鬥部隊加給的單位確實缺員最慘，但許多其他單位的編現比，也已拉警報。

如今這波調薪可能導致剛畢業少尉，薪水高於上尉、少校，實非健康現象。更重要的是，，近年軍中已出現，校級軍官一到廿年終身俸門檻立刻退伍，此波調整待遇措施卻讓人看到，國防部對於中階幹部流失，仍然缺乏警醒。

此波調薪方案顯然針對「不患寡而患不均」；殊不知問題已是全面性「非常寡也不均」。總統已宣示將國防支出提升到ＧＤＰ的百分之三，以此推估，立委提出的「普加」方案，財務上絕非難以支應。執政團隊與其急著擺出刺蝟姿態，不如認真投入協商，建立良性朝野互動模式。