想要基層有感 將領：恐得加薪兩萬

傳說已久的志願役加薪方案，昨天終由賴清德總統宣布。軍中基層看法多表歡迎，但也有人覺得調幅不夠「有感」，難以改變目前人力嚴重短缺。也有人憂慮，此次調薪集中在因單位而異的戰鬥部隊加給，官兵皆有的志願役勤務加給僅小幅提升，可能加重相對剝奪感。

國民黨立委徐巧芯表示，國軍人力不足，大買武器也無法化為戰力，她堅持修法提案，志願役勤務加給增加兩萬元。徐巧芯提出的軍人待遇條例修正案，獲得藍白黨團支持。經院會通過逕付二讀，民進黨團提出復議不成，目前處於一個月的朝野協商期。

徐巧芯說，賴總統的方案完全不符合他自己主張的「要有感」，發布後社群網站充斥許多基層官兵失望的聲音，甚至還有人揚言要退伍。國家花這麼多錢買武器，軍人退伍情況卻愈來愈多，成為國安問題。因此她會堅持所有志願役官兵都該加薪兩萬元，並不排除辦公聽會，傳達各界意見。

徐巧芯的方案內容除明定志願役勤務加給一律三萬元，還包括外離島、高山等地域加給，不以役別和階級區分；針對例假有應休而未休者，發給「超時加給」。此外，若消費者物價指數累計成長達百分之三，加給數額應予適度調整。

國民黨立委黃仁說，行政院長卓榮泰也允諾提高軍人加給，大概是一到兩萬元。依照目前經濟狀況，加上四月可能調漲水電，物價指數必然上漲。目前方案最多一萬二千元，並非所有人都拿得到，因此他認為提高兩萬元比較合理。

記者去年曾在與高層將領餐敘場合，討論到部隊編現比低落的窘境。當時詢問，若先不討論府院是否支持，單就必要性而言，薪資調幅大約多少，才能讓基層有感？對方想了一下表示，如果能增兩萬元，應可有立竿見影效果，但恐不易達成。