海軍陸戰隊進駐松機營區 組成衛戍戰鬥隊捍衛首都
總統賴清德今天赴松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，正式揭露海軍陸戰隊已進駐松機內營區，並配備刺針防空飛彈、標槍反裝甲飛彈等裝備，擔負台北衛戍區防衛任務。
今年春節前，有民眾搭乘台北捷運文湖線，在列車行經中山國中站與松山機場站之間、由高架段轉為地下段的過渡區間時，發現與捷運軌道僅一牆之隔的松山機場內軍營，官兵所穿著的迷彩服竟是海軍陸戰隊的「虎班迷彩」。
此外，軍聞社今年除夕所發布的照片，也有1張圖片是穿著陸戰隊虎斑迷彩的陸戰隊官兵，乘坐20機砲悍馬車在松山機場進行警戒的畫面。
賴總統上午在國防部長顧立雄、副參謀總長蔣正國中將、海軍副司令馬超群中將等人陪同下，前往松山機場接近10號跑道頭的陸戰隊營區進行視導，營區位置與空軍松山基地指揮部位置並不相連，且營區和跑道間並沒有圍牆或阻隔，而營舍的單位銜牌為「海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊」。
據了解，陸戰六六旅自去年底以連級兵力組成戰鬥隊，駐守於松山機場內，並擔負台北衛戍區防衛任務，而空軍松山基地指揮部的空軍憲兵中隊，則是負責基地守備等任務。
陸戰隊官兵今天身著全副武裝，向賴總統介紹戰鬥隊所使用的雙聯裝刺針防空飛彈、紅隼火箭彈、標槍反裝甲飛彈、20機砲悍馬車與40榴彈槍悍馬車等裝備，營區鋼棚另停放多輛20機砲與40榴彈槍悍馬車，以及無武裝悍馬車等行政車輛。
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