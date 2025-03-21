快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

梅家樹宣布立即備戰操演結束 期許持續強化訓練

中央社／ 台北21日電

國軍為應對中國灰色地帶襲擾與防備共軍由演轉戰，17日起執行為期5天立即備戰操演。參謀總長梅家樹上將今天宣布操演結束，肯定參演官兵快速應變能量，並期許國軍持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

軍聞社今天報導指出，國軍立即備戰操演上午在梅家樹訓勉後宣布結束，梅家樹首先轉達總統賴清德肯定全體參演官兵辛勞，期許大家持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

梅家樹強調，賴總統已正式宣布提升志願役加給以及戰鬥部隊加給，這既是賴總統對官兵福利待遇的關心，也代表國軍弟兄姐妹面對嚴峻敵情威脅，仍能堅持勤訓精練，已獲得政府及社會的肯定。

梅家樹讚許官兵，展現出快速戰備應變能力，更應該在此基礎上持續精進。他表示，官兵對於軍人身分的信心與戰鬥意志，來自於實戰化訓練、現代化裝備以及福利待遇，這些都不是容易的工作，但大家要齊心共同努力，積極穩健的跨出每一步。

梅家樹也向各級部隊指揮官致謝，並希望轉達官兵，沒有大家的投入，就沒有今天的成果。他肯定官兵平日勤訓精練，特別指出地面部隊能迅速完成機動部署與戰備整備，不論是對地形環境的熟悉，以及提高裝備妥善等，部隊能夠快速投入，都是長期訓練與準備的展現。

梅家樹說，「對我而言，軍人的最高價值，就是隨時能夠面對威脅」，並以此勉勵大家，尤其是中共近年對台灰色地帶的襲擾加劇，部隊能夠隨時完成備戰部署，才能應對各種可能挑戰，有效嚇阻敵軍犯台企圖、確保國家安全。

國軍 成功 梅家樹

延伸閱讀

玉山艦與美艦操演 海軍：不預期相遇所實施的對遇操演

賴清德宣布基層官兵最高加薪1萬2 徐巧芯：太少了吧

賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000

獨／立即備戰操演 直擊海陸兩棲突擊艇整備出航武力偵巡

相關新聞

官兵發抖音影片？ 軍方澄清係被盜用已經提告

網路社群流傳，國軍官兵在影音網站「抖音」張貼軍服照，及軍機、艦船圖片。對此，陸軍第八軍團指揮部21日表示，經查係所屬招募...

國軍加薪方案 顧立雄透露還有第二波

總統賴清德今天宣布國軍志願役官兵待遇調整自4月1日起生效，將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。國防部長顧立雄下午在立法院...

玉山艦與美艦操演 顧立雄：有海上不期而遇的應處規則

社群媒體「TikTok」今（21）日出現我國「玉山軍艦」在海上疑接受美軍支援艦供油的畫面。國防部長顧立雄今天在立法院受訪...

玉山艦與美艦操演 海軍：不預期相遇所實施的對遇操演

社群媒體「TikTok」今（21）日出現我國「玉山軍艦」在海上疑接受美軍支援艦供油的畫面。海軍司令部今日表示，這是海上不...

【重磅快評】軍人加薪應肯定 「賴清德方案」卻造就新問題

賴總統宣布，國軍志願役人員待遇調整，原本每月一萬元的「志願役加給」，每月增加三千至五千元；原本每月五千元與三千元的「戰鬥...

兩岸軍事升溫延燒台東議會 衛生局長：災害演練美方都有關注

兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，有議員擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。