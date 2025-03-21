梅家樹宣布立即備戰操演結束 期許持續強化訓練

國軍為應對中國灰色地帶襲擾與防備共軍由演轉戰，17日起執行為期5天立即備戰操演。參謀總長梅家樹上將今天宣布操演結束，肯定參演官兵快速應變能量，並期許國軍持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

軍聞社今天報導指出，國軍立即備戰操演上午在梅家樹訓勉後宣布結束，梅家樹首先轉達總統賴清德肯定全體參演官兵辛勞，期許大家持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

梅家樹強調，賴總統已正式宣布提升志願役加給以及戰鬥部隊加給，這既是賴總統對官兵福利待遇的關心，也代表國軍弟兄姐妹面對嚴峻敵情威脅，仍能堅持勤訓精練，已獲得政府及社會的肯定。

梅家樹讚許官兵，展現出快速戰備應變能力，更應該在此基礎上持續精進。他表示，官兵對於軍人身分的信心與戰鬥意志，來自於實戰化訓練、現代化裝備以及福利待遇，這些都不是容易的工作，但大家要齊心共同努力，積極穩健的跨出每一步。

梅家樹也向各級部隊指揮官致謝，並希望轉達官兵，沒有大家的投入，就沒有今天的成果。他肯定官兵平日勤訓精練，特別指出地面部隊能迅速完成機動部署與戰備整備，不論是對地形環境的熟悉，以及提高裝備妥善等，部隊能夠快速投入，都是長期訓練與準備的展現。

梅家樹說，「對我而言，軍人的最高價值，就是隨時能夠面對威脅」，並以此勉勵大家，尤其是中共近年對台灰色地帶的襲擾加劇，部隊能夠隨時完成備戰部署，才能應對各種可能挑戰，有效嚇阻敵軍犯台企圖、確保國家安全。