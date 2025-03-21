海巡待遇同步志願役提升 管碧玲：基層起薪破4萬

總統賴清德今天宣布國軍志願役官兵待遇調整自4月1日起生效，海委會主委管碧玲表示，這次首採二合一審查讓海巡軍職同步受惠，海巡基層起薪破4萬元，受惠者達8089人。

賴總統今天宣布國軍待遇調整自4月1日起實施，提升志願役勤務加給及戰鬥部隊加給。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（Facebook）發文致謝表示，自擔任海委會主委以來一直爭取，期待讓海巡人員「起薪4萬」，海巡軍職人員薪資待遇這次終於做到「同步」提升。4月1日起基層起薪從4萬1350元至5萬3350元不等，「海巡起薪4萬以上，終於圓了我的夢想」，受惠者達8089人。

管碧玲說，海巡守衛海疆、保護人民，從執法到備援，從巡防到救援，從陸域到海域甚至空勤吊掛，365天24小時不分晝夜隨時出勤，自己總說海巡是用生命在守護國家安全，因此對海巡而言，「加薪是起碼應該做的」。

她提到，未來海巡還有一個輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼，仍需要努力爭取，這部分適用的是海上警職人員；另外海巡雷操手工作壓力與重要性是重中之重，目前加給還不如國防部同職務標準，也還需要努力。

管碧玲強調，感謝賴總統、行政院長卓榮泰、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮，過去國軍福利調整後，海巡必須另案申請比照，這次是首次採用二合一審查，讓海巡軍職人員與國軍同步受惠。且這次調薪「有長官加碼的痕跡」，總統加碼的動作，顯示總統對士官兵體恤，令人備感溫暖。