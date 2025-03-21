快訊

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

不堪「男藝人」提虐待式性愛騷擾還邀開房 蔡瑞雪還原遭詐始末

海巡待遇同步志願役提升 管碧玲：基層起薪破4萬

中央社／ 高雄21日電

總統賴清德今天宣布國軍志願役官兵待遇調整自4月1日起生效，海委會主委管碧玲表示，這次首採二合一審查讓海巡軍職同步受惠，海巡基層起薪破4萬元，受惠者達8089人。

賴總統今天宣布國軍待遇調整自4月1日起實施，提升志願役勤務加給及戰鬥部隊加給。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（Facebook）發文致謝表示，自擔任海委會主委以來一直爭取，期待讓海巡人員「起薪4萬」，海巡軍職人員薪資待遇這次終於做到「同步」提升。4月1日起基層起薪從4萬1350元至5萬3350元不等，「海巡起薪4萬以上，終於圓了我的夢想」，受惠者達8089人。

管碧玲說，海巡守衛海疆、保護人民，從執法到備援，從巡防到救援，從陸域到海域甚至空勤吊掛，365天24小時不分晝夜隨時出勤，自己總說海巡是用生命在守護國家安全，因此對海巡而言，「加薪是起碼應該做的」。

她提到，未來海巡還有一個輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼，仍需要努力爭取，這部分適用的是海上警職人員；另外海巡雷操手工作壓力與重要性是重中之重，目前加給還不如國防部同職務標準，也還需要努力。

管碧玲強調，感謝賴總統、行政院長卓榮泰、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮，過去國軍福利調整後，海巡必須另案申請比照，這次是首次採用二合一審查，讓海巡軍職人員與國軍同步受惠。且這次調薪「有長官加碼的痕跡」，總統加碼的動作，顯示總統對士官兵體恤，令人備感溫暖。

國軍 海巡 管碧玲

延伸閱讀

中國海警船連2天侵擾金門海域 海巡調度巡防艇驅離

中國海警及漁船越界東沙海域 海巡嚴正譴責、監控

五一勞動節列國定假日？ 人事長蘇俊榮：不反對這議題

海委會男女主管比例達9：9 管碧玲送出婦女節成績單

相關新聞

國軍加薪方案 顧立雄透露還有第二波

總統賴清德今天宣布國軍志願役官兵待遇調整自4月1日起生效，將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。國防部長顧立雄下午在立法院...

玉山艦與美艦操演 顧立雄：有海上不期而遇的應處規則

社群媒體「TikTok」今（21）日出現我國「玉山軍艦」在海上疑接受美軍支援艦供油的畫面。國防部長顧立雄今天在立法院受訪...

玉山艦與美艦操演 海軍：不預期相遇所實施的對遇操演

社群媒體「TikTok」今（21）日出現我國「玉山軍艦」在海上疑接受美軍支援艦供油的畫面。海軍司令部今日表示，這是海上不...

【重磅快評】軍人加薪應肯定 「賴清德方案」卻造就新問題

賴總統宣布，國軍志願役人員待遇調整，原本每月一萬元的「志願役加給」，每月增加三千至五千元；原本每月五千元與三千元的「戰鬥...

兩岸軍事升溫延燒台東議會 衛生局長：災害演練美方都有關注

兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，有議員擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤...

圖輯／ 陸戰隊衛戍第二戰鬥隊 保衛台北市區

國防部為期一周的「立即備戰」操演今天是最後一天，依據近期共軍演習之情況，以「低、中、高」強度進行分級，要求各戰區部隊根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。