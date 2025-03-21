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國軍加薪方案 顧立雄透露還有第二波

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者潘俊宏／攝影
國防部長顧立雄。記者潘俊宏／攝影

總統賴清德今天宣布國軍志願役官兵待遇調整自4月1日起生效，將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。國防部長顧立雄下午在立法院受訪透露，後續還有一些不能兼領戰鬥加給的官兵，例如電偵加給、戰航管加給與網路戰加給等，可能會有第二波調薪，待行政院核定後再公布。

賴總統上午拍板國軍志願役調薪方案，自4月1號起，一線戰鬥部隊的志願役二兵薪資，將提升至新台幣5萬3千元以上，少尉軍官則將近7萬元。

顧立雄對此表示，基層官兵的志願役加給提升較多，這是反應對基層的照顧；另外提升戰鬥部隊加給，造福大多數比較辛苦的戰鬥部隊人員，也藉此吸納優秀人才加入國軍。

對於加薪幅度如何計算？顧立雄說，國防部經過相關主計單位、人事、 資源司等規劃，後續還有一些不能兼領戰鬥加給，但也需要被照顧到的官兵，包括「電偵加給」、「戰航管加給」與「網路戰加給」等特殊專長，這些屬於高專的，也希望能長久留用，「可能會有第二波（調薪），等行政院核定後再公布」。

國軍 國防部 志願役

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