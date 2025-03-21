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玉山艦與美艦操演 顧立雄：有海上不期而遇的應處規則

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國防部長顧立雄（本報資料照片）
國防部長顧立雄（本報資料照片）

社群媒體「TikTok」今（21）日出現我國「玉山軍艦」在海上疑接受美軍支援艦供油的畫面。國防部長顧立雄今天在立法院受訪時未正面證實或否定該消息，僅強調「海軍有海上不期而遇的應處規則，都會依照該運作規則加以應處」。

玉山級船塢運輸艦是我海軍第一類以立體化登陸作戰為設計理念的兩棲船塢運輸艦。海軍司令部今日針對網路流傳玉山軍艦與美軍操演影片表示，為應處海上各種不確定狀況，運用「海上不預期相遇行動準據」（CUES）與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演。

顧立雄今日在立法院受訪則表示，海軍有海上不期而遇的應處規則，就按照運作規則加以應處。

另外行政院聘僱日本自衛隊退役高階將領擔任政務顧問，顧立雄對此表示，行政院評估他為政務顧問，應有行政院的考量，對於有助於維持印太或台海地區和平穩定的部分，國防部立場是都樂見。

國防部 海軍司令部 行政院

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