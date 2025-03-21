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【重磅快評】軍人加薪應肯定 「賴清德方案」卻造就新問題

聯合報／ 主筆室
賴清德總統（中）上午宣布，提升國軍志願役勤務加給，及戰鬥部隊加給，作戰部隊的基層官士兵，每月領取加給最高將增加1萬2000元。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）上午宣布，提升國軍志願役勤務加給，及戰鬥部隊加給，作戰部隊的基層官士兵，每月領取加給最高將增加1萬2000元。記者曾原信／攝影

賴總統宣布，國軍志願役人員待遇調整，原本每月一萬元的「志願役加給」，每月增加三千至五千元；原本每月五千元與三千元的「戰鬥部隊加給」，則提升為一萬二千元與七千元。總統致詞時不忘批評在野黨，除了呼籲在野黨重新思考凍刪預算的影響，也表示調升待遇不是漫天喊價，顯然是針對立委徐巧芯等人提議修法，增加志願役加給兩萬元而來。

勤務繁重、兩岸緊張、部隊擴編，導致國軍志願役人力狀況快速惡化，整體編現比都不到八成，最辛苦的戰鬥部隊有時低於七成，嚴重影響單位應有戰力。軍人薪資在當今職場缺乏競爭力，幾乎已成社會共識。繼在野黨放話修法強制調整待遇後，前幾年始終卡關的府院，這次同意調整待遇，並且比照2020年蔡總統在「0102」黑鷹直升機空難殉職官兵葬禮上宣布的例子，由總統親自對外宣布。

相較於先前媒體披露的數字，所有志願役官兵都有的「志願役加給」調幅稍低，中校以上幹部，低於先前傳出的五千元；至於「戰鬥部隊加給」，原本傳出兩類型部隊各漲三千、兩千元，實際數字是七千、四千元，明顯較高。這也符合從顧立雄部長到賴總統以來的說法，認為關鍵是對特定職務的對症下藥，而非需要明顯提升整體水平，否則就是齊頭式「漫天調漲」。

然而這種說法有一盲點，就是目前國軍的人力缺員狀況，已經是全面性問題，不限支領第一類戰鬥部隊加給的單位（當然還是最嚴重）。如果單就數字來看，即使這一波調整前，年輕人若加入志願役，待遇也高過很多行業；然而不能忽略，軍旅生活先天就是緊繃、約束、危險、長時間值勤、高體力勞動，可說是另類的「三K」（辛苦、骯髒、危險）工作；若與相關業界的本國籍勞工比，待遇就明顯瞠目其後。

另一方面，從馬政府開始設立戰鬥部隊加給，其分類就存在一定爭議。目前第一類發放標準，是步砲裝等兵種營級以下；第二類是第一類單位的營部連（不是「營部」），以及化工通等兵種。然而早在馬英九總統任內探訪陸戰隊66旅，就曾有官兵當面表示，在部隊日常演訓中，所謂支援兵科的辛苦度並不比較低。另外以軍官而言，營級以上單位就有參謀群，這些籌劃作戰的幕僚，原本就無主官加給，焚膏繼晷的工作壓力，未必低於第一線統率士官兵的連、排長。如今的「德政」卻使剛畢業的少尉排長，薪水有機會高於上尉、少校參謀，這實在不能說是合理。

進一步說，國防部的此波調整待遇，明顯是針對校級軍官以下的「基層」，基層當然很重要，但中階校級幹部作為部隊的運轉樞紐，其人力的質與量，同樣與部隊戰力密切相關，而且因為養成時間長，更不容易立竿見影式的快速補救。

近年軍中的情況，是大量校級幹部一到廿年可領終身俸的門檻，立刻提前退伍，對於人才培養造成極大傷害。然而國防部這一波的調整待遇措施，對他（她）們能產生的留才誘因，卻嫌極其有限。而從國防部到總統，努力對「徐巧芯方案」提出否定，更暴露對於中階幹部的流失問題，顯然嚴重缺乏警醒。

國防部 幹部 志願役

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