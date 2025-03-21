兩岸軍事升溫延燒台東議會 衛生局長：災害演練美方都有關注
兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，有議員擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤點醫療量能並辦理大型災害救護演習，將傷害降低。衛生局長孫國平說，大型災難醫護救災演練，美方都有關注，「顯見我們演練紮實」，會持續規畫下去。
孫國平指出，戰事誰都不願發生，但只怕一萬，所以衛生局每年辦理各項大小演練，去年就舉辦5次災害救護演練，其中1次是全國性也是首辦的「生物病原災害防救應變量能」，另2023年也舉辦「全國城鎮韌性的民安演習」，裡頭都有針對戰事發生的救護想定，這部分都規畫在縣年度演練內。
今天議會舉行臨時會，議員潘貴蘭針對兩岸緊張局勢詢問衛生局長相關縣內救護機制議題，她表示有平面媒體連2天頭版頭條分別都跟兩岸軍事對峙有關，讓人感覺台海兩岸始乎有可能戰爭的潛在因素升高，而台東近年重要軍事設施持續建置，一旦發戰事恐成對岸重點目標，令人擔憂。
她表示，台東未來有F-16V連隊在空軍志航基地成軍，陸軍台東指揮部將有重型坦克部署，還有天弓防空飛彈連，及有雄風三型反艦飛彈部署，台東很難置身事外。一旦發生戰爭就會造成嚴重的傷亡，建議衛生局盤點醫療量能並辦理大型災害救護演習，強化SOP機制，將傷害降低。
孫國平強調，除了一般縣內救護演練，面對各種突發災害時，其實全國每年都會辦理EOC跨縣市、跨區域的災難醫療救護演練，台東去年也首度辦理，美方都有關注，檢視全縣在災難不同階段各醫療隊的協同運作與交接，以及對於災難醫療需求的應變模式，
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