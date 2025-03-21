快訊

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

兩岸軍事升溫延燒台東議會 衛生局長：災害演練美方都有關注

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今天議會舉行臨時會，縣議員潘貴蘭針對兩岸緊張局勢詢問衛生局長孫國平（前站立者）相關縣內救護機制議題。記者尤聰光／攝影
今天議會舉行臨時會，縣議員潘貴蘭針對兩岸緊張局勢詢問衛生局長孫國平（前站立者）相關縣內救護機制議題。記者尤聰光／攝影

兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，有議員擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤點醫療量能並辦理大型災害救護演習，將傷害降低。衛生局長孫國平說，大型災難醫護救災演練，美方都有關注，「顯見我們演練紮實」，會持續規畫下去。

孫國平指出，戰事誰都不願發生，但只怕一萬，所以衛生局每年辦理各項大小演練，去年就舉辦5次災害救護演練，其中1次是全國性也是首辦的「生物病原災害防救應變量能」，另2023年也舉辦「全國城鎮韌性的民安演習」，裡頭都有針對戰事發生的救護想定，這部分都規畫在縣年度演練內。

今天議會舉行臨時會，議員潘貴蘭針對兩岸緊張局勢詢問衛生局長相關縣內救護機制議題，她表示有平面媒體連2天頭版頭條分別都跟兩岸軍事對峙有關，讓人感覺台海兩岸始乎有可能戰爭的潛在因素升高，而台東近年重要軍事設施持續建置，一旦發戰事恐成對岸重點目標，令人擔憂。

她表示，台東未來有F-16V連隊在空軍志航基地成軍，陸軍台東指揮部將有重型坦克部署，還有天弓防空飛彈連，及有雄風三型反艦飛彈部署，台東很難置身事外。一旦發生戰爭就會造成嚴重的傷亡，建議衛生局盤點醫療量能並辦理大型災害救護演習，強化SOP機制，將傷害降低。

孫國平強調，除了一般縣內救護演練，面對各種突發災害時，其實全國每年都會辦理EOC跨縣市、跨區域的災難醫療救護演練，台東去年也首度辦理，美方都有關注，檢視全縣在災難不同階段各醫療隊的協同運作與交接，以及對於災難醫療需求的應變模式，

台東縣去年10月辦理EOC全國跨縣市、跨區域的DMAT教育訓練災難醫療救護演練，檢視全縣在災難不同階段各醫療隊的協同運作與交接，以及對於災難醫療需求的應變模式。圖／台東縣政府提供
台東縣去年10月辦理EOC全國跨縣市、跨區域的DMAT教育訓練災難醫療救護演練，檢視全縣在災難不同階段各醫療隊的協同運作與交接，以及對於災難醫療需求的應變模式。圖／台東縣政府提供
兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，縣議員潘貴蘭擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤點醫療量能並辦理大型災害救護演習，將傷害降低。記者尤聰光／攝影
兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，縣議員潘貴蘭擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤點醫療量能並辦理大型災害救護演習，將傷害降低。記者尤聰光／攝影

台東 演習 衛生局

延伸閱讀

台電外包人員花蓮施工觸電 電弧灼傷右手脖子送醫

台灣暖男野兔救人時遺失螢光棒 holo官方寄送多樣周邊並致以感謝信

桃市消防局指揮中心小隊長 值勤突昏倒同事忙搶救仍不治

正告賴清德當局！陸國台辦：解放軍演習是對賴宣揚台獨的堅決懲戒

相關新聞

賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000

賴清德總統今天在空軍松山基地勗勉立即備戰操演部隊是宣布，自4月1號起將調整志願役官兵待遇，志願役加給增幅為少校以下500...

兩岸軍事升溫延燒台東議會 衛生局長：災害演練美方都有關注

兩岸關係緊張、軍事活動頻繁升溫，台東重要軍事設施持續建置恐成目標，有議員擔心一旦戰事發生縣內救護機制恐不足，建議衛生局盤...

圖輯／ 陸戰隊衛戍第二戰鬥隊 保衛台北市區

國防部為期一周的「立即備戰」操演今天是最後一天，依據近期共軍演習之情況，以「低、中、高」強度進行分級，要求各戰區部隊根據...

賴總統：台灣致力維護和平 堅定反對極權併吞

總統賴清德今天視導海軍陸戰隊六六旅衛戍第二戰鬥隊時表示，台灣致力於維護區域的和平穩定，面對極權勢力的擴張，台灣會堅定地站...

中國海警及漁船越界東沙海域 海巡嚴正譴責、監控

中國漁船近期常於東沙海域越界大肆捕撈，而中國海警船則協助護航。海巡署今天嚴正譴責，並表示，海巡艦艇將全天守護東沙海域，嚴...

志願役軍人4月起加薪 作戰部隊最高月增1萬2

賴清德總統今宣布，自4月1日起將調整志願役官兵待遇，志願役加給增幅為少校以下5000元，中、上校4000元、將軍3000元；戰鬥部隊加給第一類加7000元、第二類加4000元。依照這樣的調整幅度，賴總統說，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。