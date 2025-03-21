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總統宣布志願役官兵待遇調整 國防部：長期人才投資

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今天宣布國軍志願役官兵待遇調整自4月1日起生效，將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。國防部表示，調高待遇不僅是解決人力下降的短期手段，更是長期的人才投資，可為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益。

賴總統上午視導駐守於松山機場的海軍陸戰隊六六旅衛戍第二戰鬥隊時，揭示國軍待遇調整的方向，並自4月1日正式生效實施；志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校，從1萬元調整為1萬4000元、將官從1萬元調整為1萬3000元。

賴總統說明，戰鬥部隊加給也會提升。第一類型的作戰部隊，訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5000元，調整為1萬2000元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3000元，提升到7000元。因此作戰部隊的基層官士兵，每月領取的加給最高將多增加1萬2000元。

國防部隨後發布新聞稿指出，為提升志願役官兵薪資待遇，國防部擬具「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，奉行政院於3月20日核定，並自4月1日起生效。

國防部說明，提升官兵待遇福利，一直都是政府努力推動事項，近年敵情威脅日益增加，官兵擔負的戰備任務更加繁重；且受到企業爭才及少子化等影響，社會青年從軍服役意願下降，對於部隊戰力造成衝擊。國防部依總統指示，研議提升國軍志願役官兵的薪資待遇，並以照顧基層官兵為優先，希望在落實戰訓工作的同時，也能照顧官兵及眷屬。

國防部進一步表示，「國軍待遇調整方案」經過人事、主計及資源規劃等相關單位，歷經長時間研商、精算評估與縝密規劃，衡量各項勤務加給間的衡平性後，擬具調增方案陳報行政院並奉核定。

國防部強調，為了穩固國防戰力，維護台海安全，並鼓勵志願役軍人長留久用；同時吸引社會青年投身軍旅，報效國家，調高待遇不僅是解決人力下降的短期手段，更是長期的人才投資，可為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益。

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