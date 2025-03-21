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中國海警及漁船越界東沙海域 海巡嚴正譴責、監控

中央社／ 台北21日電
海巡署21日表示，中國漁船近期常於東沙海域越界大肆捕撈，而中國海警船卻協助護航，嚴正譴責，海巡艦艇將全天守護東沙海域，嚴密監控中國海警及漁船動態，捍衛國家主權。圖為海巡署查扣中國漁船。（海巡署提供）中央社
海巡署21日表示，中國漁船近期常於東沙海域越界大肆捕撈，而中國海警船卻協助護航，嚴正譴責，海巡艦艇將全天守護東沙海域，嚴密監控中國海警及漁船動態，捍衛國家主權。圖為海巡署查扣中國漁船。（海巡署提供）中央社

中國漁船近期常於東沙海域越界大肆捕撈，而中國海警船則協助護航。海巡署今天嚴正譴責，並表示，海巡艦艇將全天守護東沙海域，嚴密監控中國海警及漁船動態，捍衛國家主權。

海洋委員會海巡署發布新聞資料指出，東沙環礁為台灣首座海洋國家公園，明令禁止各式捕撈及垂釣的海洋保護區，且因台灣保育成功，讓東沙海域漁業資源豐沛，與中國沿近海資源枯竭有別，但中國不肖漁民近日卻屢越界大肆捕撈。

海巡署表示，中國漁船在2月15日以船團形式在東沙海域附近，這是歷年不尋常現象。因當時屬海象不佳時期，且最多曾達6艘母船，並施放29艘小舟。

海巡署指出，為維護東沙海域珍貴海洋資源，立即啟動執法作為，但海巡艦艇取締驅離時，中國海警船竟穿越限制水域干擾執法並連續繞行，這是對台灣主權與區域和平最嚴重挑釁，嚴正譴責中國海警惡劣行徑。

此外，海巡署在2月26日發動東沙海域擴大威力掃蕩專案勤務，強勢攔停登檢中國「粵饒漁23588」漁船，期間2艘海警船航入限制水域干擾執法；3月11日再度扣留1艘中國小舟，中國海警船曾嘗試干擾，但遭海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。另外，3月12日至18日都曾於東沙海域偵獲中國漁船，當時都有中國海警船續留東沙限制海域襲擾海巡艦艇。

海巡署指出，致力遵守聯合國2030年永續海洋與保育發展議程為基礎的國際秩序，持續打擊非法捕撈，但中方卻以海警船護航中國漁船越界違法採捕，罔顧海洋永續普世價值。

海巡署表示，嚴正譴責中國海警船蠻橫行為，干擾海域執法襲擾行為，不僅升高兩岸緊張情勢，也單方面破壞區域和平穩定，海巡艦艇將全天守護東沙海域，嚴密監控中國海警船動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源永續發展。

中國海警船 東沙 海巡署

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