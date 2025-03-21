賴總統宣布國軍4月1日起加薪 「最高增1.2萬元」

賴總統21日上午在空軍松山基地勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，致詞時提到，將提升志願役勤務加給，以及戰鬥部隊加給。這些調整都將在4月1日正式生效實施。而作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2,000元。

賴總統提到，這一周，我國國軍士官兵，全力執行「立即備戰操演」，要用最快速的反應與最精實的演練，持續強化國軍保家衛國，維護區域安全的整體量能。他要代表國人，感謝辛苦的國軍弟兄姊妹，在操演中表現優異，也全天候堅守崗位，守護國家。

賴總統提到，「身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，面對極權勢力的擴張，台灣會堅定地站在自由民主這一邊，堅定地站在反對極權併吞的這一邊、更是站在守護現況的這一邊，國軍弟兄姊妹，正是我們信心的基礎，也是國家的磐石，更是全體國人的希望」。他與政府不僅僅感謝各位的付出，更要做全體國軍的後盾，「所以，從我一上任，就指示國軍待遇調整，並以基層官士兵為優先，要讓大家在落實戰訓本務的同時，也能夠兼顧家庭」。

賴總統說他要藉這個機會，向各位宣布，將提升志願役勤務加給，以及戰鬥部隊加給。首先，志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5千元；中校與上校，則是會增加4千元、將官增加3千元。再來，戰鬥部隊加給，也會提升。第一類型的作戰部隊，訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5千元，調整為1萬2千元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3千元，提升到7千元。因此，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2千元，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧。這些調整，都將在4月1日，正式生效實施。

賴總統強調，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不是漫天喊價；「我也希望，在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，給予國軍官士兵最大的支持，展現朝野一致對外的團結精神」。未來，他會努力、從各方面持續照顧辛苦的國軍官士兵，也請大家持續精進戰訓本務，「讓我們一起守護國家，確保自由民主的日常，大家辛苦了！謝謝你們」。