賴清德宣布基層官兵最高加薪1萬2 徐巧芯：太少了吧

賴清德總統今在空軍松山基地勗勉立即備戰操演部隊，宣布為志願役加薪，基層官兵加給最高可提升1萬2000元。同樣主張志願役加薪的國民黨立委徐巧芯聽聞數字，直呼「太少了吧！」她會堅持替志願役加薪2萬元。

賴總統今日宣布，自4月1號起將調整志願役官兵待遇，志願役加給增幅為少校以下5000元，中、上校4000元、將軍3000元；戰鬥部隊加給第一類加7000元、第二類加4000元。作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元。

徐巧芯表示，「太少了吧！」所有基層國軍在發狂，生氣說要退伍。賴清德說要「加薪要有感」，不僅無感，害很多人吵著說要退伍，她會堅持志願役加給2萬元的版本，會堅持到底。

針對賴總統喊話在野黨思考刪凍國防預算的影響，徐巧芯反問，「我們刪凍國防預算嗎？」這次國防預算是史上最高，也是被刪除最少的幾次，只刪除1.06%，這只是九牛一毛，跟其他部會比起來，幾乎沒有刪。

徐巧芯解釋，刪的部分，國防部過去跟大家承諾的廠房，說好要做完卻一拖再拖，現在物價飛漲，當時不管藍綠，都對這些事情充滿意見。所謂刪1.06%，不是只有國民黨有意見，當場的民進黨也有意見，民進黨沒有人提出，否則立法院外交國防委員會的多數是民進黨，如果民進黨刪這1.06%不合理，為什麼不提出來也不表決？

徐巧芯說，請回到民進黨的身上，立院外交國防委員會的多數是民進黨，國民黨只有她、馬文君、黃仁跟陳永康等4人，剩下的就是立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，都是不會出席的。民進黨有王定宇、林楚茵、羅美玲等多人。民進黨自己都同意刪除1.06%的預算，請問賴總統知不知道？