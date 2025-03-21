賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000

賴清德總統今天在空軍松山基地勗勉立即備戰操演部隊是宣布，自4月1號起將調整志願役官兵待遇，志願役加給增幅為少校以下5000元，中、上校4000元、將軍3000元；戰鬥部隊加給第一類加7000元、第二類加4000元。依照這樣的調整幅度，賴總統說，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元。

國防部研議軍人待遇調整方案，行政院長卓榮泰日前在立法院表示，行政院基本上尊重國防部的方案，他也會同意國防部提出的案子。

賴總統今天勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」宣布，將自4月1日起調整志願役加給及戰鬥部隊加給。

賴總統說，志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校，則是會增加4000元、將官增加3000元。戰鬥部隊加給，也會提升。第一類型的作戰部隊，訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5000元，調整為1萬2000元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3000元，提升到7000元。

賴總統說也因此，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧。這些調整，都將在4月1日，正式生效實施。

賴總統強調，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不是漫天喊價；他也希望，在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，給予國軍官士兵最大的支持，展現朝野一致對外的團結精神。