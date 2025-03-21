聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000
賴清德總統今天在空軍松山基地勗勉立即備戰操演部隊是宣布，自4月1號起將調整志願役官兵待遇，志願役加給增幅為少校以下5000元，中、上校4000元、將軍3000元；戰鬥部隊加給第一類加7000元、第二類加4000元。依照這樣的調整幅度，賴總統說，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元。
國防部研議軍人待遇調整方案，行政院長卓榮泰日前在立法院表示，行政院基本上尊重國防部的方案，他也會同意國防部提出的案子。
賴總統今天勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」宣布，將自4月1日起調整志願役加給及戰鬥部隊加給。
賴總統說，志願役勤務加給，將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從1萬元調整為1萬5000元；中校與上校，則是會增加4000元、將官增加3000元。戰鬥部隊加給，也會提升。第一類型的作戰部隊，訓練和勤務都極為繁重，將從現行的5000元，調整為1萬2000元，而第二類型的戰鬥支援部隊，也會從現行的3000元，提升到7000元。
賴總統說也因此，作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1萬2000元，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧。這些調整，都將在4月1日，正式生效實施。
賴總統強調，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不是漫天喊價；他也希望，在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，給予國軍官士兵最大的支持，展現朝野一致對外的團結精神。
賴總統說。未來，他會努力、從各方面持續照顧辛苦的國軍官士兵，也請國軍官兵持續精進戰訓本務，一起守護國家，確保自由民主的日常，大家辛苦了！謝謝大家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言