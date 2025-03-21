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國安風險成考量：台美投資有哪些注意事項？

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美若與中因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國海軍飛彈驅逐艦「米利厄斯號」。（截圖自推特）
圖為美國海軍飛彈驅逐艦「米利厄斯號」。（截圖自推特）

如果台海當真爆發衝突美國因此與中國大陸開戰，有美國學者認為，美國最糟可能必須面對俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性，必須及早做好準備。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）20日舉行「美國國防戰略和支出的下一步」（What’s next for U.S. defense strategy and spending?）論壇。

布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢倫（Michael O’Hanlon）表示，他不認為中國大陸將在2027年侵犯台灣，認為訂出軍事目標與實際行動是兩回事，也不代表中國大陸主席習近平想要開戰。

不過，歐漢倫認為，美國必須超前部署，預防台海衝突發生，畢竟一旦衝突爆發，將對世界帶來毀滅性的打擊。

歐漢倫也提到，如果美國因為台灣，與中國大陸開戰，美國必須評估到俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性。

歐漢倫說，他並非建議美國須具備同時打4場戰爭的能力，但認為，若美中當真開戰，美國必須要能嚇阻最壞的情況發生。

歐漢倫以中東為例，認為美國應該在中東部署地面型的防空能力，以彌補對航空母艦的需求。

歐漢倫認為，如此以來，以色列或美國的中東盟友將有能力抵擋來自伊朗的飛彈和無人機攻擊；不過，歐漢倫指出，這也意味著美國必須在這些地區投入更多資源，但他相信美國找得到這些額外的資源。

美利堅大學（American University）副教授坦克爾（Stephen Tankel）認為，就算美國選擇介入台海衝突，還是有很多需要思考的問題，包括美國有沒有能力介入、介入時間多長，若戰爭進入持久戰該怎麼辦？

坦克爾也表示，美國必須思考戰爭的規模，會是一對一、一對二，還是一對四；中國大陸也有可能在其他地區擴大戰場。

坦克爾認為，面對這樣的情況之下，美國必須思考美軍應該長成什麼模樣；坦克爾也提醒說，不管是選擇投注更多資源，還是加速軍事生產，都要考量到時間的問題。

為了擴大美國軍事力量的規模，坦克爾表示，美國應該看向機器人、人工智慧（AI）等領域；不過，坦克爾也說，雖然無人機在俄烏戰爭的戰場上造成很大的影響，但它們依然需要依靠傳統軍事力量的幫忙。

換言之，在無人戰鬥裝備之外，坦克爾說，美國也必須搭配製造可以迅速產出的彈藥；坦克爾說，這不是買不買的問題，還有生產製造能否跟上的問題。

美國 衝突

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