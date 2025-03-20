國軍立即備戰操演 憲兵快反連重型機車偵巡

國軍立即備戰操演今天進入第4天，憲兵指揮部快速反應連官兵下午騎乘重型機車在台北市橫跨淡水河的橋梁實施偵巡與進入戰術位置等演練，拱衛中樞安全。

為強化台北市重要聯外道路防務，防止中共以特工透過橋梁進入台北市破壞政軍中樞以及控制交通樞紐，憲兵近年強化台北市重要聯外道路的防務，並列為演訓重點，如2023年「漢光39號」實兵演習於萬板大橋旁的河濱公園，模擬在萬板大橋設置阻絕設施，2024年「漢光40號」實兵演習於華翠大橋實施橋梁檢管暨錯假訊息處置課目演練。

中央社記者今天下午於台北市環河北路敦煌疏散門外，直擊憲兵快反連官兵騎乘3輛美製印地安挑戰者重型機車並與3輛輕型戰術輪車、1輛捷克製Skoda警備車所組成的兵力自環河北路通過敦煌疏散門，直抵河岸邊、中山高速公路橫越淡水河的橋梁下方進行偵查，而憲兵今天是穿著數位迷彩，並將重型機車以迷彩偽裝布掩蓋，行列中也發現女性官兵的身影。

憲兵快反連官兵抵達橋梁下方後，隨即下車以橋梁結構物作為掩蔽，並以T-91戰鬥步槍實施出槍試瞄，對周遭環境進行偵查；由於台北市今天陽光和煦，不少民眾騎自行車通過時投以注目眼光，而在橋下釣魚的民眾則是悠閒釣魚未受打擾，與一旁聚精會神演練的憲兵形成強烈對比。

憲兵快反連約演練10分鐘後，隨即由1輛重型機車領頭、接續由警備車、輕型戰術輪車，並由2輛重型機車押後所組成的車隊出發，再度通過敦煌疏散門行駛環河北路，前往下個地點演練。據了解，憲兵今天演練任務為淡水河等台北周圍河流的偵巡與進入戰術位置。