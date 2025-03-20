指馬英九停產IDF致軍工人才出走 謝金河挨批瞎扯後修改貼文

財訊傳媒董事長謝金河昨在臉書指，南韓在軍工產業迅速崛起，成為台灣必須面對的現實，並提及「韓華航太的崛起最早是台灣漢翔有一批人在時任總統馬英九決定停產IDF後，整個團隊被韓國挖走。」但網友質疑，經國號至1999年已關閉產線，當時總統是李登輝，關馬英九何事？謝金河稍早也將馬英九字句刪除。

謝金河昨在臉書指出，過去幾年，台灣的人均所得追上南韓，台積電完全打敗三星，還有台股從2020年連續上揚，每一年都超過南韓，這都是讓台灣人覺得很欣慰的事。不過南韓有一些產業，台灣始終追不上，今年南韓又誕生了一個新產業「軍工產業」。

謝金河說，到去年底，南韓軍工產業製造能力排名世界第8，但南韓去年拿到波蘭58億美元的K2坦克及K9自走炮，躍升為全球軍火貿易出口增長第二名的國家。今年美國，日本，台灣股市都下跌，但南韓上漲6.7%，今年上漲的都是軍工股，這其中，韓華海洋大漲107.5%，第二名的現代ROTEM，這家公司也是桃園機場捷運的承包商，今年股價上漲67%，第三名是韓華航太（Hanwha Aerospace)，今年上漲58%，全是軍工企業。

謝金河指出，這些年，韓華集團在石化業節節敗退，但是旗下韓華航太，韓華海洋，韓華系統，都成為軍工產業的超級巨星。這次元大發行的航太防衛科技ETF，韓華航太及韓華系統都是核心持股。很可惜。韓華航太的崛起最早是台灣漢翔有一批人在馬總統決定停產IDF後，整個團隊被韓國挖走，如今南韓收成，台灣還在掙扎。

他提到，政府執政不過半，也使漢翔、亞航、龍德造船、中信造船、台船腳步放慢，台灣失去發展機會，這個落後值得關注。

不過，隨即有熟悉軍事領域的網友與記者直指，「經國號最後一架出廠的是1999年，隔行如隔山，社長對軍事不懂也不要瞎扯」、「還在馬總統，2000年就已經沒有生產了」、「李登輝時代早就生產完畢，哪有什麼馬英九停產？」、「1991年IDF戰機首飛，1992年美國就決定賣台灣F-16A/B戰機150架，IDF產量由原定250架將至130架，至1999年就已生產完畢關閉產線，從頭到尾總統都是李登輝」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也留言表示，社長是資深媒體人，講話應該根據事實，本於公正立場評論。已經有這麼多軍事專家指正關於馬總統的謬誤指控，歷史事實也有還原，建議社長應該修正臉書內容，並向馬英九道歉。若還讓錯誤資訊一直傳播，「深信您應該不希望被視為側翼或認知作戰的一環吧？」謝金河也於今下午將馬英九名字刪除。