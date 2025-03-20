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稱二戰結束80年 賴總統籲國軍珍惜民主 防中共滲透統戰

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統錄製莒光園地「與官兵有約」，他對國軍表示，中共的統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對。圖／總統府提供
賴清德總統錄製莒光園地「與官兵有約」，他對國軍表示，中共的統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對。圖／總統府提供

賴清德總統日前前往國防部文化營區，錄製莒光園地「與官兵有約」，節目今天播出。賴總統對國軍表示，中共統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對。

賴總統提出17項反統戰、滲透措施，國內外關注。他在「與官兵有約」中表示，今年是第二次世界大戰結束80周年，台灣一路走來，歷經了戰後艱辛的復興道路，才有今日的民主、和平、繁榮。如今的台灣，除了要珍惜得來不易的民主成果，更要成為世界和平的舵手，為全球的民主、和平、繁榮貢獻力量。

賴總統說，當前國內外情勢變化非常快速，中國也從未放棄以武力併吞台灣，更以各種方式進行統戰滲透，從政治、經濟、文化、軍事面向進行認知作戰，企圖分化台灣團結、破壞社會穩定，對我方民主自由的生活方式，造成很大的威脅。

他指出，這幾年來，中共的統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣。根據國安局的報告，去年因共諜案起訴人數高達64人，是2021年的四倍。

賴總統說，「各位弟兄姊妹，你們是保家衛國最重要的力量」。他希望大家，面對來自中共的各種威脅樣態，都能夠提高警覺；尤其在網路資訊、個人交友以及涉外交流時，多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用，或是陷入風險。

賴總統強調，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對；也會透過教育和宣導，加強全民媒體素養，培養社會心理韌性，來因應日益複雜的認知作戰手段。

賴總統說，唯有心協力，才能共同捍衛國家主權、守護民主自由，讓我們的家人朋友、讓每一位人民，都能夠在這塊土地上安居樂業、自由自在地生活。他再次感謝每一位弟兄姊妹的努力和付出，「讓我們團結一致，守護國家安全」。

中共 統戰

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