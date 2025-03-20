國防部：海馬士多管火箭115年提前全數抵台

根據國防部最新送抵立法院的說明資料，目前台灣對美軍購案共18案，其中2案延宕，1案超前，15案進度正常。進度延宕項目為AGM-154C飛彈與F-16V BLK70型戰機，超前項目為海馬士多管火箭系統，第2批18套系統將提前於115年交運。

國防部指出，依114年度公開預算書表及「中央政府新式戰機採購特別預算」，執行中對美軍購案共18案，其中2案延宕，1案超前，15案進度正常。

針對延宕交運部分，國防部指出，分別為「F-16A/B型戰機性能提升」及「新式戰機採購」等2案。

國防部指出，141架F-16A/B型戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，但是採購的AGM-154C飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由原112年延宕至115年。

至於新式戰機採購，國防部表示，首架F-16VBLK70已完成機體組裝，目前正執行地面系統測試，預劃於3月底舉行出廠典禮，戰機將於115年底前陸續飛返台灣。

針對提前交運的項目，國防部表示為「遠程精準火力打擊系統」，全案採購29套海馬士多管火箭系統、戰術區域飛彈及精準火箭等；首批11套海馬士系統已於去年交運，原預劃116年交運的第2批18套海馬士系統，現可提早於115年交運。

對於進度正常項目，國防部指出，包含「魚叉飛彈海岸防衛系統」等15案進度均正常，其中「新型戰車」已於去年12月15日獲裝38輛M1A2T艾布蘭戰車，另「國軍輪型（航空）油罐車籌購」已完成全數74輛油罐車交運。