獨／立即備戰操演 直擊海陸兩棲突擊艇整備出航武力偵巡

國軍立即備戰操演今（20）日進入第4日，按科目海軍布雷艇須進入新北淡水河口水域布雷。本報直擊海陸兩棲偵搜大隊突擊艇整備後，全副武裝自漁人碼頭出海，執行警戒及武力偵巡任務。

兩棲偵搜大隊在淡海進駐4艘負責河道巡邏的M109突擊快艇，其中兩艘清晨即出航，另兩艘在中午出發駛入河道。

停駐在泊靠點的M109突擊快艇，待命時始終有武裝人員駐艇，命令下達後，官兵快、速開啟警示燈、測試熱像儀，搬運彈藥登艇，兩艇同時駛出港嘴進入淡水河道。

記者觀察到艇艏架有兩挺機槍，雖未解開砲衣，但全艇已首度對外呈現武力偵巡的構型。