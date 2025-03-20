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獨／立即備戰操演 直擊海陸兩棲突擊艇整備出航武力偵巡
國軍立即備戰操演今（20）日進入第4日，按科目海軍布雷艇須進入新北淡水河口水域布雷。本報直擊海陸兩棲偵搜大隊突擊艇整備後，全副武裝自漁人碼頭出海，執行警戒及武力偵巡任務。
兩棲偵搜大隊在淡海進駐4艘負責河道巡邏的M109突擊快艇，其中兩艘清晨即出航，另兩艘在中午出發駛入河道。
停駐在泊靠點的M109突擊快艇，待命時始終有武裝人員駐艇，命令下達後，官兵快、速開啟警示燈、測試熱像儀，搬運彈藥登艇，兩艇同時駛出港嘴進入淡水河道。
記者觀察到艇艏架有兩挺機槍，雖未解開砲衣，但全艇已首度對外呈現武力偵巡的構型。
國軍立即備戰操演今（20）日進入第4日，表定由海軍布雷艇在河口海域實施布雷。
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