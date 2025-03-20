政院：軍審制度調整 將大幅修正引詬病與不符憲法處
軍審制度正研議修法調整，行政院今天說，政府將大幅修正過去軍審制度為人詬病、不符憲法部分，藉以加強軍審人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序、憲法要求，且兼顧人權保障以及軍隊紀律的全新制度。
總統賴清德日前在國安高層會議會後記者會指出，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。
對於軍審制度修法調整一事，行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時表示，國防部正著手研議軍事審判法修法部分，行政院長卓榮泰也請國防部加速與部會橫向聯繫，準備好後將修法方案提出。行政院今天也定調，卓榮泰將於4月上旬親自召開會議，聽取部會針對中國5大威脅提出的因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程。
李慧芝說，政府會針對過去軍審制度為人詬病、不符憲法部分大幅修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序、憲法要求，並且兼顧人權保障以及軍隊紀律等全新制度，藉以嚴肅軍紀保障人權，並且強化國家安全。
媒體詢問未來是否發生同一案件，但現役軍人、退役軍人面臨的刑責不同等問題，李慧芝則說，不同身分有不同審判程序，是否構成犯罪須由法官依據事實認定並且適用法律獨立審判，且普通法院跟軍事法院可以通過調查證據，以及審級制度設計，降低裁判矛盾的可能性。
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