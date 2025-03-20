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馬文君追潛艦國造進度 顧立雄認了「預算一毛都沒刪」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委馬文君昨於外交與國防委員會質詢國防部長顧立雄。圖／馬文君提供
國民黨立委馬文君昨於外交與國防委員會質詢國防部長顧立雄。圖／馬文君提供

刪凍預算話題持續引發討論，尤其是國防相關預算更是焦點，國民黨立委馬文君表示，國防部長顧立雄於詢答時明確表示「潛艦預算在委員會一毛都沒刪」，這必須讓社會大眾了解，希望國防部務必戒慎，盡早讓潛艦通過海測。

中國大陸近日在台海軍演，矛頭指向美國「以台制華」，美國國務院則指，中國大陸對台灣做出明目張膽、不負責任地威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。兩岸局勢持續升高，我國防政策也引發關注，尤其朝野先前為潛艦國造預算問題爭吵不休，馬文君昨於外交與國防委員會質詢顧立雄。

馬文君表示，經確認潛艦國造原型艦「海鯤號」的預算編列500億預算有沒有被刪一毛錢？顧明確表示「潛艦的預算，當時在委員會都沒有被刪。」感謝顧親口證實，這一點必須讓社會大眾了解，有撥亂反正，破除謠言的道德勇氣。

顧立雄在答詢過程中對馬文君闡述沒刪潛艦預算都表示贊同，不過他也說，原型艦預算都沒有被刪除，但後續艦預算遭凍結50%，還要到院會報告才能解凍，不同以往只要到委員會就能解凍的情況，還是希望不要有太多不確定性，畢竟如此解凍前例；馬文君則說，那潛艦國造也沒有前例，還是希望謹慎，大家一起努力，做出好的潛艦。

馬文君於臉書補充說明，預算雖然足額，但四月的海測能否如期進行，卻是另一個問號。海鯤號從前年九月舉辦「不沾水的下水典禮」至今已超過400天，卻仍停泊在港內測試；更嚴峻的是，泊港測試就已經發現數十項缺失，根本還沒有真正出過海，更遑論通過海測。預算沒刪，時間卻一拖再拖，國防部開出的4月海測支票，國人都寄予厚望，也關乎後續造艦預算解凍，籲請國防部務必戒慎。

國民黨立委馬文君昨於外交與國防委員會質詢國防部長顧立雄。圖／取自國會頻道
國民黨立委馬文君昨於外交與國防委員會質詢國防部長顧立雄。圖／取自國會頻道

國防部 潛艦國造 馬文君

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