民團籲恢復軍審前先設軍冤委員會 保障軍人權益

總統賴清德日前宣示恢復軍事審判，引發討論。台灣陪審團協會今天與軍冤家屬表示，為促進軍中人權保障與軍冤救濟的需求，呼籲政府盡速重啟軍事冤案申訴委員會，提供受害者及其家屬真正可行的救濟平台。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍等人與軍冤家屬今天在立法院召開記者會指出，2013年洪仲丘事件發生後，政府除於承平時期暫停軍事審判外，也成立軍事冤案申訴委員會，但該委員會運作一年即告中止。

鄭文龍說，恢復軍事審判制度固然是國家安全防範的一環，但若不能同步建立獨立且有效的軍冤救濟機制，必將使軍中權益保障形同虛設，最終損害軍人信心及國軍形象。

鄭文龍表示，台灣陪審團協會為促進軍中人權保障與軍冤救濟的需求，草擬軍中人權保障及軍冤救濟條例草案，呼籲政府盡速重啟軍事冤案申訴委員會，建立一個獨立、公正、透明的軍冤案件調查與救濟機制，而且成立這個申訴委員會，並非要取代檢察官的調查權，而是要補充調查不足之處。

草案重點包括，軍冤會隸屬於行政院，但作為二級獨立機關，不受中央行政機關組織基準法等相關規定限制。軍冤委員會的學者專家、社會公正人士與律師代表各自擔當重要角色，且至少半數委員由軍冤家屬或親屬推薦。

草案明定，軍冤會受理涉及現役軍人或替代役在服役期間因重傷、死亡、失蹤、心神喪失等嚴重案件的申訴，並針對確認因不當管教或其他違法行為致使軍人遭受權益侵害的案件，依法提出回復、補償或賠償措施。

與會軍冤家屬分別提到，恢復軍事審判的同時，也應該成立獨立的軍冤委員會，才能解決軍中內部的陳年陋習，「我們要的是真相」。