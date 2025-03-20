台東這2鄉鎮成軍艦名守護台灣 海軍曝命名由來

海軍新型救難艦「大武艦」（571）日前拖船訓練操作失當致拖纜纏絞意外引起關注，但這熟悉的艦名才發現是源自於台東大武鄉，而除了大武艦，另4年前服役的「塔江艦」也是取自台東達仁鄉塔瓦溪，讓2鄉親與有榮焉，直呼「家鄉能保衛國家當然驕傲」。

海軍官員表示，大武艦的命名是由船公司以台東大武鄉為本艦命名，象徵整軍經武、我武維揚，發揚不畏艱難之精神協助各型遇難目標；至於2020年12月15日服役的塔江艦，艦名首字取自台東達仁鄉的塔瓦溪，該排灣部落族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰的狩獵文化精神，足堪海軍官兵效法。

「大武艦」在去年10月23日正式服役，具有速度快、機動力佳、自動化作業能力高、拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶及與水下失事物體打撈等任務功能，不過，日前拖船訓練操作失當致拖纜纏絞意外引起關注，有民眾才發現艦名是源自於台東大武。

「看新聞才知道大武艦的命名是來自家鄉。」大武鄉陳姓鄉民說，自己家鄉的名字被海軍用來給船艦命名，當然高興，能保衛國家、守護家園當然驕傲。另有鄉民表示，國艦國造守護台灣，他都支持，家鄉名成了艦名，更支持海軍，面對大陸軍事挑釁，我們有大無（武）畏精神。

達仁鄉林姓鄉民說，塔江艦也好，大武艦也好，都代表著南迴鄉鎮保家衛國不分你我他，命名不是很重要，艦艇性能好不好才是重點，他相信國軍訓練有素，能把2艘戰艦好好發揮。