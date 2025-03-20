因應中國5大威脅 軍事審判等修法期程4月上旬定調
為因應中國帶來的5大國安及統戰威脅，總統賴清德日前宣布恢復軍事審判制度等17項因應策略。行政院長卓榮泰今天表示，將於4月上旬親自召開會議聽取部會所提出的因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程。
賴總統日前指出中國帶來5大國安及統戰威脅，應以17項策略應對。威脅部分包含為中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透及間諜活動的威脅、中國混淆國人對國家認同的威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、中國藉「融合發展」吸引台商與台青的威脅；策略則有修法恢復軍事審判制度等17項。
行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，為落實17項因應策略，已要求行政院秘書長龔明鑫、政務委員馬永成昨天召開會議，邀請各部會就所涉及策略，在25日前擬定計劃，盤整相關法令的修訂行程與進度。
卓榮泰說，行政院副院長鄭麗君將於3月底彙整部會盤整資訊，他則將於4月上旬親自召開會議聽取部會因應方案，並律定各項行動計劃、策略及法制化期程，請部會在期程內配合規劃與執行，後續則依據各部會計畫內容、時程落實定期管考。
卓榮泰表示，政院將落實17項策略，完成政院在國安高層會議後的工作。
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