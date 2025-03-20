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影／軍冤家屬呼籲重啟軍審前 先設軍冤委員會

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣陪審團協會理事長鄭文龍（中）與軍冤案家屬出席記者會，呼籲政府儘速重啟軍事冤案申訴委員會。記者邱德祥／攝影
台灣陪審團協會理事長鄭文龍（中）與軍冤案家屬出席記者會，呼籲政府儘速重啟軍事冤案申訴委員會。記者邱德祥／攝影

台灣陪審團協會理事長鄭文龍律師等人，今天在立法院舉行記者會。針對日前賴清德總統宣布因應中共對台威脅，恢復軍事審判制度回應，台灣陪審團協會為促進軍中人權保障與軍冤救濟的需求，草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲政府儘速重啟軍事冤案申訴委員會，以建立一個獨立、公正、透明的軍冤案件調查與救濟制。

鄭文龍指出過去因2013年洪仲丘事件發生，政府於承平時期暫停軍事審判，並因應打破軍事文化之不透明與避免官官相護成立的軍事冤案申訴委員會僅運作一年即告中止。如今軍事審判制度重新啟動，對於保護軍人基本權益的情況，令人深切憂慮。

審團協會為軍冤會設立提出兩大重點，包括獨立性與組織架構與調查與救濟職權。台灣陪審團協會強調，恢復軍事審判制度固然是國家安全防範的一環，但若不能同步建立獨立且有效的軍冤救濟機制，必將使軍中權益保障形同虛設，最終損害軍人信心及國軍形象。為此，台灣陪審團協會呼籲政府正視軍中人權保障議題，以促進軍中人權保障與軍冤救濟的精神，重啟軍冤會，提供受害者及其家屬一個真正可行的救濟平台，還原真相，並保障軍人基本權利。

台灣陪審團協會草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲政府儘速重啟軍事冤案申訴委員會。軍冤案家屬帶著受害者照片出席記者會。記者邱德祥／攝影
台灣陪審團協會草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲政府儘速重啟軍事冤案申訴委員會。軍冤案家屬帶著受害者照片出席記者會。記者邱德祥／攝影

人權 洪仲丘 軍人

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