影／軍冤家屬呼籲重啟軍審前 先設軍冤委員會

台灣陪審團協會理事長鄭文龍律師等人，今天在立法院舉行記者會。針對日前賴清德總統宣布因應中共對台威脅，恢復軍事審判制度回應，台灣陪審團協會為促進軍中人權保障與軍冤救濟的需求，草擬「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，呼籲政府儘速重啟軍事冤案申訴委員會，以建立一個獨立、公正、透明的軍冤案件調查與救濟制。

鄭文龍指出過去因2013年洪仲丘事件發生，政府於承平時期暫停軍事審判，並因應打破軍事文化之不透明與避免官官相護成立的軍事冤案申訴委員會僅運作一年即告中止。如今軍事審判制度重新啟動，對於保護軍人基本權益的情況，令人深切憂慮。