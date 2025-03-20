聽新聞
0:00 / 0:00
27共機6共艦擾台 國軍嚴密監控
國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現27架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
據國防部統計，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘在台海周邊活動。其中20架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時05分到晚間6時45分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機8架次在台海中線沿線活動，其中1架次並曾跨越中線進入我西南空域。另外，昨天上午9時20分到傍晚5時20分，也發現共軍戰鬥機19架次於西南空域活動。
此外，軍方從昨天傍晚5時55分起，在台中西方93浬分別發現1顆空飄汽球，高度約2萬7000呎，往台灣東部空域飛行，到晚間7時40分消失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言