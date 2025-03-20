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27共機6共艦擾台 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘在台海周邊活動。其中20架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘在台海周邊活動。其中20架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。圖／國防部提供

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現27架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘在台海周邊活動。其中20架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時05分到晚間6時45分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機8架次在台海中線沿線活動，其中1架次並曾跨越中線進入我西南空域。另外，昨天上午9時20分到傍晚5時20分，也發現共軍戰鬥機19架次於西南空域活動。

此外，軍方從昨天傍晚5時55分起，在台中西方93浬分別發現1顆空飄汽球，高度約2萬7000呎，往台灣東部空域飛行，到晚間7時40分消失。

共軍 台海 國防部

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