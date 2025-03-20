顧立雄：國軍「立即備戰操演」 半年1次

國軍首度「立即備戰操演」第三天，軍方陸續釋出戰機演訓整備及艦艇監控共艦畫面。國防部長顧立雄昨表示，「立即備戰操演」涵蓋在年度訓練中，每半年實施一次，另為因應對岸針對性軍演，由參謀總長根據演習強度下令執行非計畫性備戰操演。

顧立雄說，我方對於共軍灰色地帶行動有低、中、高等級預警徵候判斷表，透過聯合情監偵手段及與友盟國家情報交換，掌握關鍵預警徵候，由參謀總長下令展開立即備戰操演，這是實戰化訓練的一環。

顧立雄強調，中共雖一直宣稱演習，但我方認為中共可能以隱蔽性作為掩飾真正意圖，尤其灰色地帶有可能轉全面作戰，俄烏戰爭就是最好例子；面對灰色行動襲擾，從「經常戰備時期」提升到「二級加強戒備」、「一級加強戒備」，要盡快在事前做好立即備戰準備，以防猝然不及反應。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，中共對台軍演愈來愈逼近我廿四浬警戒線，我方無論是否啟動立即備戰操演都一定要派機艦伴航監控，可能造成緊張升高甚至擦槍走火，但我方如果啟動立即備戰操演機制，尤其成立應變指揮中心，反而有利於萬一第一線擦槍走火時可有足夠應變能力。

針對今年「漢光四一號演習」首度設定「以二○二七年共軍犯台可能行動」為想定基礎，顧立雄表示，為因應武器裝備獲得的期程及聯合戰力訓練規畫，漢光演習會往後設定一到兩年期程。

另外，國防部給立法院的業務報告指出，規畫於今年底前成立國軍首座「捐血機構」，明年成立「三軍血液計畫（ＴＳＢＰ）」，建立由中央管理的血液供應系統。

顧立雄還說，陸軍無人機訓練中心已成立，海軍將設在海軍陸戰隊，空軍可能是大型無人機，最後目標就是人人都能操作無人機，未來退伍軍士官教召項目也應納入無人機操作課程。

賴：恢復軍審不是戒嚴

記者蔡晉宇／台北報導

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，中國對台文攻武嚇不斷，統戰滲透也越來越嚴重，是我國反滲透法所定義的「境外敵對勢力」；政府必須採取更積極的作為，保護珍視的自由、民主和生活方式。

他說，這次檢討修正軍審法是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，對廣大的一般民眾及軍中人權絕不會有任何影響，更不會有任何傷害，更不是戒嚴。