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恢復軍審制度 顧立雄坦言難度高：一個月提修法綱要

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部將恢復軍事審判制度，閣揆卓榮泰（圖右）宣示一個月內提出修法方向，國防部長顧立雄(圖左)表示，一個月內將先提出修法的綱要。記者季相儒／攝影
國防部將恢復軍事審判制度，閣揆卓榮泰（圖右）宣示一個月內提出修法方向，國防部長顧立雄(圖左)表示，一個月內將先提出修法的綱要。記者季相儒／攝影

國防部將恢復軍事審判制度，引發各界爭論，國防部長顧立雄表示，未來計畫透過立法，將軍事法院及軍事檢察署的獨立地位提升至法律位階，同時也將制定人事制度、引進外部審查機制，確立軍法官的獨立性。顧立雄坦言，一個月內只能先提出修法的綱要。

顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。民進黨立委羅美玲關切，未來軍事法院與軍事檢察署是否能夠真正獨立於國防部，以確保軍事審判的公正性？

顧立雄表示，現行軍事法院及軍檢署仍屬國防部體系，未來計畫透過立法將其提升至法律位階，成立獨立的軍事法院組織法以及軍事檢察署組織法，確保軍法官和檢察機關的組織面獨立性。人事方面獨立性，也將制定軍法官人事條例，從甄選、養成到身分保障、評鑑淘汰，均引入外部審查機制，避免國防部內部干預。

顧立雄指出，未來軍事審判將比照一般司法制度，確保合憲的正當法律程序。過去軍事審判採階級審判而被大法官認定違憲，未來將進行修法調整，至於審級設計，將與司法院協商，研議適當的事實審與法律審機制。

民進黨立委王定宇追問「軍法官是否還在國軍的指揮鏈中」？顧立雄回應「審判的部分不可能在指揮鏈」，法官的部分不會，但檢察官是外部獨立、內部「檢察一體」的機制。

王定宇追問國防部何時提出修法草案？顧立雄回應，會在一個月內提出修法綱要。顧立雄坦言，「改革是一項大工程，短期內難以立即實施。」軍事審判制度已中斷11年，相關專業能量逐漸萎縮，目前的草案仍在初步研擬階段，未來需經專家學者諮詢、社會溝通、行政院審議，再送立法院審查。此外，軍法官的養成與培訓機制也需與司法院及法務部協調，仍需一定時間才能正式運作。

國防部 機制 顧立雄

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