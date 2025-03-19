「小漢光」吸睛 海軍光六飛彈快艇開進基隆八斗子加油

為應對共軍在台灣周邊進行軍演，國軍17日起執行為期5天，被基層官兵暱稱為「小漢光」的「立即備戰操演」。海軍2艘「光六飛彈快艇」今天上午開進基隆八斗子漁港進行加油演練，中油油罐車加油補給，官兵在快艇上戒備，引起民眾圍觀。

國軍「立即備戰操演」今天進入第三天，軍方公布一系列國軍演訓畫面，其中F-16攜掛可拖曳在戰機後方施放假電子訊號誤導敵機雷達電戰系統的AN/ALE-50「拖曳誘餌莢艙」，難得曝光在國人面前。

除了空軍操演外，海軍方面除了出動光六飛彈快艇部隊演練進駐戰備漁港，進行戰力保存及再出擊任務外；海軍快速布雷艇也演練水雷吊放及再補給作業。

海軍2艘「光六飛彈快艇」今天上午開進基隆八斗子漁港，中油油罐車加油補給，官兵在快艇上戒備，引起民眾圍觀。中午和平島漁港也有軍方補給演練測試。