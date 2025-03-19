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顧立雄：通資電軍適用「情工法」 官兵離退應予保障

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共國安部日前公布4名國軍資通電軍官兵個資，宣稱將依法終身追責。國防部長顧立雄表示，資通電軍也是納入「國家情報工作法」的適用範圍，不管是安全或保障，國防部都要提供相關協助。記者蘇健忠／攝影
中共國安部日前公布4名國軍資通電軍官兵個資，宣稱將依法終身追責。國防部長顧立雄表示，資通電軍也是納入「國家情報工作法」的適用範圍，不管是安全或保障，國防部都要提供相關協助。記者蘇健忠／攝影

中共國安部17日公布4名國軍資通電軍官兵個資，宣稱將依法終身追責。國防部顧立雄今天表示，資通電軍也是納入「國家情報工作法」的適用範圍，不管是安全或保障，國防部都要提供相關協助。

中共國安部17日公布4名國軍資通電軍官兵個資，宣稱將依法終身追責。軍事專家張競主張我方應比照先進國家保護失風情報員的做法，將當事人解雇，另外私下安排新身分，以資保護。

國防部長顧立雄今天赴立法院外交國防委員會報告業務概況，國民黨立委馬文君呼籲軍方應比照國安局、軍情局，對資通電軍官兵以別名識別並提高防護。

顧立雄表示同意，並指出資通電軍也是納入「國家情報工作法」的適用範圍，不管是執行任務時的安全，國防部要予以保障，離職之後應該也要提供相關協助。

國安局 國防部 顧立雄

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