國軍立即備戰操演 金防部戰車甲車出動演練
國軍自17日起執行為期5天的立即備戰操演；金防部烈嶼守備大隊今天則針對金門大橋執行「重要防護目標應援演練」，出動M41D戰車、CM21甲車及官兵約40餘人進行演練。
因應中共對台灰色地帶襲擾以及防備「由演轉戰」，國軍自17日起執行為期5天的立即備戰操演，磨練三軍部隊應處與相關處置作為；金門防衛指揮部烈嶼守備大隊今天則執行「重要防護目標應援演練」，出動戰車、甲車等進行演練。
今天下午約2時30分，金門防衛指揮部烈嶼守備大隊出動M41D戰車、CM21甲車等，自烈嶼鄉湖埔路駛往金門大橋烈嶼端，針對金門大橋進行重要防護目標應援演練。
此次操演整體歷時約10到20分鐘，金防部烈嶼守備大隊共出動2輛M41D戰車及2輛CM21甲車，操演人員約40餘人。
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