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國軍執行立即備戰操演 國防部公布監控共艦照片

中央社／ 台北19日電

國防部17日起執行為期5天的立即備戰操演，中共軍機軍艦仍持續襲擾台灣周邊海空域，並對台執行聯合戰備警巡。國防部今天發布海軍艦艇監控中共軍艦照片，以及空軍F-16V戰機裝掛空射魚叉反艦飛彈等操演照片。

根據國防部上午公布資訊，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域6架次，並偵獲共艦10艘，總計中共23機艦持續在台海周邊活動。

國防部下午發布一系列國軍18日執行各項操演科目的照片，包含空軍第三聯隊執行C-130H運輸機裝載、空軍第五聯隊執行F-16V戰機恢復戰備潛力裝掛、海軍光六快艇進駐戰備漁港、海軍快速布雷艇進行水雷吊放。

從國防部發布的照片，可以看到F-16V進行恢復戰備潛力裝掛的武器包含空射魚叉反艦飛彈等，而海軍快速布雷艇進行水雷吊放的水雷則有中科院研製的萬象二型沉底水雷等。

國防部也公布海軍基隆級飛彈驅逐艦左營艦監控中國人民解放軍海軍052C型飛彈驅逐艦長春艦、成功級飛彈巡防艦逢甲艦監控中國人民解放軍海軍054A型飛彈巡防艦衢州艦的照片。

國防部 海軍 飛彈

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