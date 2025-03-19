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賴清德：修正軍審法絕不影響軍中人權 更不是戒嚴

中央社／ 台北19日電

身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，檢討修正軍事審判法是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對廣大的一般民眾以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。

民進黨今天召開中執會，賴清德表示，上週他在總統府召開國安高層會議，盤點台灣面對的五大面向國安及統戰威脅，包含中國對國家主權的威脅、對國軍的滲透及間諜活動的威脅、混淆國人對國家認同的威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅。

賴清德說，中國對台文攻武嚇不斷，統戰滲透也越來越嚴重，是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」。必須採取更積極的作為，保護大家珍視的自由、民主和生活方式。

賴清德表示，國安高層會議也提出17項因應策略，希望整合各部會力量，以積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害。

他說，其中，全面檢討修正「軍事審判法」，引起社會的關注。他要再次向全民報告，去年因共諜案起訴人數共64人，有66%是現役和退役軍人。

賴清德強調，這次的檢討修正，是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對廣大的一般民眾、以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。

他表示，國軍是面對中國威脅的最前線，更是守護國家最重要的力量。民進黨政府一路走來，都以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍的待遇和戰力。

賴清德表示，面對現役、退役極少數軍人，被中國收買、出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的同袍、國家和國人的行為，政府也必須透過具體作為，來因應和防堵。

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