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立即備戰操演第三天 F-16戰機「拖曳誘餌莢艙」吸睛

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍「立即備戰操演」進入第三天，軍方公布一系列國軍演訓畫面，其中F-16攜掛AN/ALE-50「拖曳誘餌莢艙」，難得曝光在國人面前。圖／國防部提供
國軍「立即備戰操演」進入第三天，軍方公布一系列國軍演訓畫面，其中F-16攜掛AN/ALE-50「拖曳誘餌莢艙」，難得曝光在國人面前。圖／國防部提供

國軍「立即備戰操演」進入第三天，軍方公布一系列國軍演訓畫面，其中F-16攜掛可拖曳在戰機後方施放假電子訊號誤導敵機雷達電戰系統的AN/ALE-50「拖曳誘餌莢艙」，難得曝光在國人面前。

國軍立即備戰操演第三天，空軍五聯隊F-16戰機進行恢復戰力潛力掛載操演，六聯隊C-130運輸機則演練支援戰備裝載。特別的是，軍方公布F-16戰機進行掛載AIM-120中程空對空飛彈、響尾蛇飛彈及空射魚叉反艦飛彈等一系列作業，F-16的外側翼下掛架後方出現少見的AN/ALE-50拖曳誘餌莢艙，是這款裝備難得曝光。

AN/ALE-50莢艙與戰機派龍掛架結合，可利用鋼纜往戰機後方拖放誘餌，誘餌本身則可發送比母機更強大的雷達散射截面訊號，可將雷達導引飛彈誘導至誘餌而遠離施放機，藉此保護施放機不受攻擊。即便飛彈配備的是主動雷達導引尋標器，也可能會因為判斷錯誤而攻擊失敗。

經過測試和實戰經驗顯示，AN/ALE-50可有效欺騙各國現役的防空飛彈和空對空飛彈。美軍已經應用在F-16、F-18戰鬥機及B-1轟炸機等作戰機種上，也可整合於我國F-16戰機所使用的ALQ-1849電子干擾莢艙，使戰機能獲得一個整合式威脅保護系統。

AN/ALE-50誘餌莢艙從1996年以來已經生產2萬2000具以上，美國政府2001年首次宣布出售AN/ALE-50誘餌莢艙給我國，2019年8月宣布出售我國66架F-16 Block70戰機的同時，也再宣布出售120具AN/ALE-50，不過多年以來甚少看到國軍戰機攜帶這款誘餌莢艙執行任務。這次藉立即備戰操演的機會，難得曝光這項裝備。

除了空軍操演外，海軍方面除了出動光六飛彈快艇部隊演練進駐戰備漁港，進行戰力保存及再出擊任務外；海軍快速布雷艇也演練水雷吊放及再補給作業。

國防部同時釋出國軍艦艇監控共艦的畫面，畫面中我方基隆級驅逐艦「左營艦」（1803）、派里級巡防艦「逢甲艦」（1115）分別監控共軍052C行驅逐艦「長春艦」（150）及054A型巡防艦衢州艦（517）。

國軍「立即備戰操演」進入第三天，海軍快速布雷艇也演練水雷吊放及再補給作業。圖／國防部提供
國軍「立即備戰操演」進入第三天，海軍快速布雷艇也演練水雷吊放及再補給作業。圖／國防部提供
國軍「立即備戰操演」進入第三天，軍方公布一系列國軍演訓畫面，其中F-16攜掛AN/ALE-50「拖曳誘餌莢艙」，難得曝光在國人面前。圖／國防部提供
國軍「立即備戰操演」進入第三天，軍方公布一系列國軍演訓畫面，其中F-16攜掛AN/ALE-50「拖曳誘餌莢艙」，難得曝光在國人面前。圖／國防部提供
國軍「立即備戰操演」進入第三天，光六飛彈快艇部隊演練進駐戰備漁港。圖／國防部提供
國軍「立即備戰操演」進入第三天，光六飛彈快艇部隊演練進駐戰備漁港。圖／國防部提供

F-16 戰機 飛彈

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